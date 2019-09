Salzgitter: Studierende entwickeln Ideen für die Ostsiedlung

Wie soll der Stadtplan für die Ostsiedlung künftig aussehen? Antworten soll eine städtebauliche Projektwerkstatt geben. Darauf freuen sich Markus Meyer, Quartiersmanager im Stadtbüro Ost- und Westsiedlung, Prof. Dr. Brigitte Wotha vom Institut für Tourismus- und Regionalforschung an der Ostfalia-Hochschule in Calbecht und Patricia Bach, Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Wotha.