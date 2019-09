Salzgitter: Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Salzgitter. Ein 50-Jähriger Volvofahrer hatte dem 43-Jährigen die Vorfahrt genommen. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von mindestens 45.000 Euro.

Der 43-jährige Fahrer eines Audi hat sich bei einem Zusammenstoß mit einem Volvo im Kreuzungsbereich Westfalenstraße / Humboldtallee am Donnerstag um 16.30 Uhr leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, habe der 50-jährige Fahrer des Volvo dem 43-Jährigen die Vorfahrt genommen. An beiden Fahrzeugen entstand durch den Unfall ein Schaden von mindestens 45.000 Euro, so die Polizei weiter.