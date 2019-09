Lebenstedt. Das Atelier 70, die Fotoarbeitsgemeinschaft der Volkshochschule Salzgitter, lädt am Donnerstag, 5. September, ab 19 Uhr zur Ausstellungseröffnung.

Die Essenz in der Fotografie: Ausstellung in Salzgitter

Die findet statt in der Fotogalerie der Volkshochschule, Thiestraße 26a. Die Mitglieder stellen unter dem Motto „Minimalismus“ aktuelle Fotos vor, heißt es in der Ankündigung.

Minimalismus bedeute im Kern Reduktion. In der minimalistischen Fotografie gelte es aber nicht, einfach ein Foto von „Weniger“ zu machen. Vielmehr gehe es darum, zur Essenz von etwas zu kommen, heißt es weiter. Diese Essenz aus einem Jahr Arbeit an diesem Thema zeigt die Fotoarbeitsgemeinschaft in ihrer aktuellen Ausstellung.

Folgende Fotografen stellen aus: Patrick Riancho, Thomas Wylupek, Bernd Hundertmark, Christel Schmidt, Joseph Röther, Lothar Siems, Martina Kaller, Siegfried Krause und Sebastian Wamsiedler. Die Fotoarbeitsgemeinschaft

Atelier 70 der Volkshochschule Salzgitter ist eine kreative Gruppe engagierter Fotografen unterschiedlichen Alters, die die Liebe zur Fotografie verbinde.

Im Jahr 1970 als Fotokursus an der Volkshochschule gestartet, hat sich eine Fotoarbeitsgemeinschaft gebildet, die sich 1975 dem Deutschen Verband für Fotografie anschloss. Die Mitglieder arbeiten individuell, tauschen sich aber aus, lernen voneinander und stellen gemeinsam aus.

Die Arbeiten sind bis 31. Oktober zu den Öffnungszeiten der Volkshochschule zu sehen (montags und dienstags von 9 bis 12 und 14 bis 16 Uhr; mittwochs von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr).