Salzgitter: Neuer Bus-Takt der KVG macht nicht alle glücklich

„Mit dem neuen Fahrplan der KVG-Buslinie 620 wird das abendliche Braunschweig-Wochenendvergnügen für Bewohner der Kanaldörfer verkürzt. Abfahrt ab ,Schloss’ ist schon 22.03 Uhr, ab ,Hauptbahnhof’ ja überhaupt nicht mehr. Und am Sonntag fährt der letzte Bus bereits um 20.03 Uhr. Lohnt sich Braunschweig denn sonntags nach 20 Uhr nicht mehr?“

Ein Leser aus Sauingen

Zu dieser Frage recherchierte Marius Klingemann.

Seit dem 15. August fahren die Busse der Linien 602/620 der Kraftverkehrsgesellschaft (KVG) Braunschweig im Stunden- beziehungsweise Halbstundentakt aus Lebenstedt und Thiede über die Kanaldörfer Bleckenstedt, Sauingen und Üfingen in Braunschweigs City und wieder zurück – wir berichteten. Zur Frage des Lesers äußert sich nun Ronald Kroke vom KVG-Marketing: „Der neue 30- beziehungsweise 60-Minuten-Takt der Linie 602/620 bedeutet generell auch für die Fahrgäste aus den Kanaldörfern eine Verbesserung – schließlich fahren die Busse nun an allen Wochentagen zur gleichen Zeit.“

An Samstagen führen die KVG-Fahrzeuge zudem häufiger als bislang und sonntags alle 60 statt bislang 120 Minuten. Man bedauere darüber hinaus „sehr, dass der Fahrplan nicht für alle persönlichen Gewohnheiten adäquate Lösungen bietet“. Hinsichtlich der seitens des Lesers angesprochenen zusätzlichen Fahrtwünsche am Abend habe die KVG „bisher keine hinreichende Nachfrage feststellen“ können – man wolle dies allerdings weiter „beobachten“.

Die Fahrplanänderung sei auf Grundlage des Nahverkehrsplans des Regionalverbandes Großraum Braunschweig erfolgt und letztlich seitens der KVG in Absprache mit der Stadt Salzgitter umgesetzt werden, so Kroke weiter. In diesem Zuge seien „auch Kompromisse nötig“ gewesen.

„Wir als Bewohner der Schützenstraße in Thiede mussten feststellen, dass die Buslinie 790 seit dem 15. August den gesamten südwestlichen Ortsteil nicht mehr anfährt – die entsprechenden Haltestellen ,Friedhof’, ,Bahnhof’ und ,Thieder Hall’ sind gestrichen. Dies kann doch wohl kein Dauerzustand sein?“

Ein Ehepaar aus Thiede

Auch hier hakte Marius Klingemann nach.

Die Linie 790 zwischen Thiede und Wolfenbüttel fährt seit Mitte August ebenfalls mit veränderter Streckenführung. KVG-Sprecher Klaus Stuhlmann: „Der angesprochene Bereich wird weiterhin durch die Linie 603 zwischen Thiede und Salzgitter-Bad im Stundentakt über „Dorfkrug’, ,Friedhof’ und ,Sammifeld’ bedient – ein Umstieg zur 790 ist an der Haltestelle ,Sportzentrum’ möglich.“ Dort bestehe zudem ein direkter Anschluss an die Linie 620 nach Braunschweig.

Stuhlmann muss jedoch gleichzeitig einräumen, dass die Fußwege sich für Fahrgäste der Linie 790 verlängern, sofern die 603 gerade nicht „greifbar“ sei. Darüber hinaus betrage die reguläre Warte- beziehungsweise Umstiegszeit an der Station „Sportplatz“ in beide Richtungen über 20 Minuten. Die Aufgabe der von den Lesern genannten Haltestellen sei „ein Nachteil der Gesamtplanung, der aber unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten in Kauf genommen werden musste“.