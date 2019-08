Weißer Ring übergibt Rollator-Sicherung

„Ich freue mich, Ihnen kostenlose Klappen für Ihre Rollatoren übergeben zu können“, so Bernd Koltrowitz von der Außenstelle Salzgitter des Weißen Rings. Mit ihm kam auch Polizeihauptkommissar Michael Scharf vom Präventionsteam der Polizei in das „Südstadtzentrum“ am Eichendorffplatz in...