Terrier-Senior Freddy sucht neues Zuhause

Mit seinen stolzen 16 Hundejahren ist Cairn-Terrier Freddy der mit Abstand lebenserfahrenste Hund im Tierheim in Salzgitter-Bad und möchte seinen Lebensabend in ruhiger Umgebung verbringen. Freddy kann auf ein langes Leben in Geborgenheit zurückblicken. Bei seinem Frauchen, mit dem er durch dick und dünn spaziert ist, hat er sich stets sicher gefühlt. Doch leider musste der Senior sein Frauchen verlassen, da sie in eine...