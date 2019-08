Autobrand auf der A39 an der Anschlussstelle Westerlinde

Auf der A39 hat am Donnerstagnachmittag, 15. August, gegen 16.30 Uhr ein Fahrzeug aus Peine an der Anschlussstelle Westerlinde (Richtung Kassel) gebrannt. Die Berufsfeuerwehr war vor Ort, um zu löschen. Nach Aussage der Polizei sei ein technischer Defekt für den Brand verantwortlich gewesen. Die Fahrbahn der A39 wurde für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt, so die Polizei weiter. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.