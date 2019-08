Die Täter rissen den Briefkasten einer Firma in der Breslauer Straße aus der Wand. (Symbolbild)

Diebstahl und Vandalismus in Salzgitter

Unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 9. August, 16 Uhr und Montag, 12. August, 9 Uhr, den Metallbriefkasten einer Firma in der Breslauer Straße gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, rissen die Täter dazu den Briefkasten von der Wand. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

An einer Schule im Sonnenbergweg haben Unbekannte in der Zeit von Donnerstag, 8. August, 17 Uhr, und Montag, 12. August, 8.15 Uhr, sechs Säulen mit schwarzer Farbe besprüht. Der verursachte Schaden liegt in Höhe von circa 500 Euro.