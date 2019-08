Täter scheitern bei Einbruch in Hauptschule in Salzgitter-Bad

Unbekannte haben am Freitag gegen 2.20 Uhr versucht in die Dr.-Klaus-Schmidt-Hauptschule einzubrechen. Wie die Polizei berichtet, scheiterten die Täter bei dem Versuch ein Fenster der Schule gewaltsam zu öffnen. Sie gelangten nicht in die Räume der Schule. Die Schadenshöhe wird derzeit ermittelt....