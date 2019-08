Stadt verbietet das Grillen in Salzgitters Park- und Grünanlagen

Sommerzeit ist Grillzeit. Doch aufgrund der andauernden hohen Temperaturen und den seit Wochen ausbleibenden Niederschlägen sind die Böden in den öffentlichen Frei- und Grünflächen in Salzgitter stark ausgetrocknet. Deshalb besteht in Salzgitter derzeit ein Grillverbot. Wie Stadtsprecherin Christine Flechner berichtet, können Grills oder andere Einrichtungen zum Braten über dem offenen Feuer schnell die Ursache für ausbreitende Brände sein, selbst der kleinste Funke kann fatale Auswirkungen haben und große Schäden anrichten.

Um dieser Gefahr zu begegnen, hat der Fachdienst Bürgerservice und Ordnung der Stadt ein Verbot ausgesprochen. Bis auf weiteres ist das Grillen ab sofort in Park- und Grünanlagen nicht erlaubt. Wann das Verbot wieder aufgehoben wird, ist aufgrund der anhaltenden Trockenheit noch nicht abzusehen. Die Stadt die Aufhebung bekannt geben.

Wer das Verbot nicht beachtet, kann mit einem Zwangsgeld je nach Schwere des Verstoßes von 5 Euro bis 50.000 Euro belegt werden. Das Verbot gilt für diese Grillplätze: die vier öffentlichen Grillplätze am Salzgittersee: Reppnersche Bucht, in der Nähe des Tauchereinstiegs, in der Nähe der Grundschule am See und am Piratenspielplatz.

Zudem für die Grillflächen im Salzgitter-Höhenzug entlang der Wanderwege: in Gebhardshagen (Gustedter Straße am Steinbruch),in Lichtenberg (Waldeingang am Großparkplatz vor der Burgruine) und in Salder (Steinbruch am Hasselberg).

Die Begründung zu dieser Allgemeinverfügung kann während der allgemeinen Sprechzeiten der Stadt Salzgitter eingesehen sowie unter www.salzgitter.de abgerufen werden.