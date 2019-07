Salzgitteraner Coverband spielt beim Salder Stadtfrühstück

Die Vorbereitungen für das Stadtfrühstück im Schlosshof Salder sind in vollem Gange. Schon jetzt steht fest: Die Coverband „Halb8cht“ wird am Sonntag, 18. August auftreten. Das teilt die Bürgerstiftung als Veranstalter in einer Mitteilung mit. „Wir freuen uns, dass wir heimische Künstler...