In Lebenstedt geriet Donnerstagabend am Fasanenweg ein Dachstuhl in Brand.

Lebenstedt. Die Flammen schlagen aus dem Dach, die Rauchsäule ist aus der Ferne zu sehen. In Lebenstedt brennt am Donnerstagabend ein Mehrfamilienhaus.

Mehrfamilienhaus in Lebenstedt steht in Flammen

Die Feuerwehr Salzgitter wurde am Donnerstagabend zu einem Gebäudebrand in der Fasanenweg in Salzgitter-Lebenstedt gerufen. Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses stand komplett in Flammen.

Einem Augenzeugen zufolge soll das Feuer auf einem Balkon ausgebrochen sein. Nach ersten Informationen der Feuerwehr gibt es keine Verletzten.

Im Einsatz sind außer der Berufsfeuerwehr Salzgitter die Freiwilligen Feuerwehren Lebenstedt, Engelnstedt, Hallendorf und Bruchmachtersen.