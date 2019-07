Fahrer rammt zwei Autos in Lebenstedt und flüchtet

Ein unbekannter Autofahrer touchierte am Mittwoch gegen 21 Uhr einen Opel Astra und einen VW Passat in der Schubertstraße. Er kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weiter. Die Schadenshöhe beträgt rund 2000 Euro. Zeugen geben an, dass es sich bei dem Auto des Unfallverursachers um einen...