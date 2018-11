Demos sorgen am Samstag in Salzgitter für massive Einschränkungen

Wer am Samstag mit dem Auto oder Bussen in die Lebenstedter Innenstadt will, bekommt ein Problem. Die Polizei sperrt die Straßen ab 8 Uhr morgens rund um die Fußgängerzone weiträumig ab. Anlass sind zwei Versammlungen: Der Aufzug der rechtsextremen Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD)...