Bodentrampolin für Kinder mit Beeinträchtigungen

Das Spendenparlament Salzgitter für Kinder und Jugendliche hat dem heilpädagogischen Kindergarten „Rudis Schatzkiste“ ein neues Bodentrampolin gespendet. Nun können sich die teilweise autistischen Kinder der Kita-Gruppe richtig austoben. Den Scheck in Höhe von 3.500 Euro überreichte Stefan Klein, Vorsitzender des Spendenparlaments, an die Kita-Leiterin Simone Prokop am Montag.

Das kleine, viereckige Bondentrampolin ist umrandet von einem Fallschutz und in die Wiese der Kita eingebaut. Darauf hüpfen können genau zwei Kinder. Da aber nur sechs Kinder in Rudis Schatzkiste betreut werden, sollte sich der Stau am Trampolin gering halten. „Wir haben uns bewusst für ein kleines Trampolin entschieden, damit die Kinder beim Hüpfen nicht in alle Richtung fliegen“, sagte Prokop. Denn: Je mehr Kinder auf einem Trampolin hüpfen, desto größer ist die Verletzungsgefahr. Zum Schutz der Kinder musste die neue Attraktion außerdem nach speziellen Richtlinien eingebaut, geprüft und abgenommen werden. Die Gesamtkosten belaufen sich daher auf 6.000 Euro.

Über die recht hohen Kosten schaute Stefan Klein hinweg: „Wir freuen uns, dass die Kinder Spaß daran haben“, sagte der Gründer des Spendenparlaments. Bereits seit 2009 unterstützt der Verein verschiedene Einrichtungen, die sich für beeinträchtigte Kinder einsetzen. Nach eigenen Angaben belaufen sich die Spenden jährlich auf rund 10.000 Euro.

Auch Steffen Krollmann, erster Vorsitzender der Lebenshilfe Salzgitter, freut sich über das neue Bodentrampolin. „Danke das ihr das ermöglicht habt und für uns ein starker Partner seid“, sagte er zu Klein. Vor einem Jahr hat die Lebenshilfe Salzgitter den heilpädagogischen Kindergarten eröffnet. Jetzt plant Krollmann bereits das nächste Projekt. Im kommenden Jahr soll ein Neubau mehr Plätze für die Frühförderung von Kindern schaffen, so dass noch mehr autistische Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren betreut werden können.

Jetzt wissen wir, warum kaum ein Kindergarten ein Trampolin hat. Simone Prokop