Ein 22-Jähriger ist mit seinem PKW am Donnerstagnachmittag auf der B248 auf dem Dach gelandet. Der junge Fahrer war aus Beinum in Richtung Salzgitter-Bad unterwegs gewesen und hatte in der Kurve in Richtung Ohlendorf den Wagen einer älteren Dame übersehen. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 22-Jährige erlitt einen Schock, verletzte sich aber zum Glück nur leicht. Auch die andere Fahrerin trug nur leichte Verletzungen davon, musste aber ins Krankenhaus gebracht werden.