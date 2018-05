Steuermann stürzt in Salzgitter ins Hafenbecken und ertrinkt

Am Samstagnachmittag hat die Feuerwehr einen Leichnam aus dem Hafenbecken in Salzgitter geborgen (wir berichteten). Der Mann war am Vormittag als vermisst gemeldet worden. Die Polizei ermittelte anschließend Identität und Geschehensablauf.

Demnach ist der Steuermann eines Güterschiffs ins Hafenbecken gestürzt und ertrunken. Der 49-Jährige wurde am Samstagmorgen vom Kapitän des Güterschiffs als vermisst gemeldet. Nach stundenlanger Suche fanden Taucher dann die Leiche. Warum er in das Hafenbecken stürzte, war am Sonntag noch unklar.

Der Leichnam wurde nach Angaben der Polizei zur Obduktion in die Medizinische Hochschule nach Hannover gebracht. Bei der Suche am Samstag waren mehrere Feuerwehren, die Wasserschutzpolizei, ein Polizeihubschrauber und die DLRG im Einsatz. Der Beddinger Hafen liegt am Stichkanal Salzgitter, der in den Mittellandkanal mündet. dpa