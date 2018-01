Betrunkener rennt in Lebenstedt vor ein Auto

Ein betrunkener Fußgänger ist in Salzgitter von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 53-Jährige habe in der Nacht zum Sonntag die Straße überquert, ohne aufmerksam auf den Verkehr zu achten, teilte die Polizei mit. Eine Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß demnach nicht mehr verhindern - obwohl sie stark gebremst hat. Der Fußgänger habe schwere Kopfverletzungen erlitten. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, so die Polizei. (dpa)

