Toter im Gebüsch in Spelle wurde Opfer eines Verbrechens

Spelle: Zwei Polizisten gehen hinter einer Absperrung zu einem Gebüsch. Eine Spaziergängerin hat in einem Gebüsch in Spelle (Landkreis Emsland) einen toten Mann gefunden.

Nach dem Fund einer Leiche in einem Gebüsch im Landkreis Emsland geht die Staatsanwaltschaft von einem Verbrechen aus. „Es handelt sich mit Sicherheit um ein Tötungsdelikt“, sagte Alexander Retemeyer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück, am Montag. Der Tote werde am Vormittag obduziert. Eine Spaziergängerin hatte die Leiche am Sonntagmittag in Spelle im Bereich einer Bürgerbegegnungsstätte gefunden.

Bei dem Opfer handelt es sich vermutlich um einen 35-Jährigen, der kein Deutscher ist, wie Retemeyer weiter mitteilte. Die Nationalität des Mannes gaben die Behörden zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, hieß es weiter.

dpa

