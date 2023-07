Region Braunschweig: Kracht‘s kräftig? Wetter bringt Gewitter mit

Es ist nicht erst seit dem Unwetter am 22. Juni, bei dem Braunschweig heftig betroffen war, so: Der Blick geht zum Himmel. Und auf den Wetterbericht, der möglichst genau vorhersagen soll, wie das Wetter denn nun wird. Das ist in ganz Deutschland so. Und damit auch in Niedersachsen und der Region Braunschweig-Wolfsburg. Vor allem, weil die Menschen dort seit dem Unwetter, das heftiger war als ein Jahrtausend-Starkregen, noch mehr in Sorge sind als zuvor. Die großen Schäden, die das Unwetter in Braunschweig angerichtet hat, lassen grüßen. Im negativen Sinne, versteht sich.

Ein Unwetter wie das, das dafür sorgte, dass die BSVG ihr Service-Center verlegen musste und nach dem für rund 100 Gebäude der Stadt Braunschweig „Land unter“ galt, wollen die Menschen in und um Braunschweig nicht nochmal erleben. Zumindest aber dafür gewappnet sein. Doch das Wetter bringt vor allem im Sommer nicht nur heiße Temperaturen, sondern immer wieder auch Unwägbarkeiten mit. Diesmal hat es für die neue Woche Gewitter im Gepäck.

Wettervorhersage für Niedersachsen: Auch in der Region Braunschweig wenig sommerlich – Himmel bleibt meist bedeckt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) macht insgesamt wenig Hoffnung darauf, dass es in Niedesachsen und damit vermutlich auch in der Region Braunschweig so richtig sommerlich am Himmel aussieht. Nein, ganz im Gegenteil: Der Himmel bleibt auch in den kommenden Tagen meist bedeckt in Niedersachsen, so die Vorhersage des DWD. Zum Start der neuen Woche ist es nach Angaben des DWD landesweit bewölkt bei Temperaturen von bis zu 25 Grad.

Vor allem am Montagnachmittag und am Montagabend erwartet der DWD dann für Niedersachsen teils kräftige Schauer und Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 bis 25 Grad, mit den höchsten Werten im Osten des Landes. Hinzu kommt ein teils stark böig auffrischender Südwestwind. In der Nacht zum Dienstag ziehen die Gewitter dann zunächst ab, auch die Schauer werden weniger. Die Tiefstwerte liegen zwischen 10 Grad im Harz und 15 Grad an der See. Es weht schwacher bis mäßiger, an der See frischer West- bis Nordwestwind.

Wetter in der Region Braunschweig: Mittwoch landesweit Schauer und Gewitter in Niedersachsen

Das Hin und Her beim Wetter in Niedersachsen geht auch am zweiten Arbeitstag der Woche dann weiter: Am Dienstag wechseln sich laut DWD Wolken und Sonne zunächst ab. Vor allem am Nachmittag gibt es Schauer und einzelne Gewitter bei 18 bis 21, im Oberharz um 16 Grad. In Böen kommt zudem starker bis stürmischer Wind aus West bis Nordwest hinzu, was das Wetter noch ungemütlicher macht. In der Nacht zum Mittwoch gibt es vor allem nahe der Küste weiter Schauer, sonst bleibt es meist trocken. Aber: Die Temperaturen kühlen sich ab auf 8 bis 12 Grad. Ebenfalls im Angebot: Mäßiger, auf den Inseln frischer bis starker Wind aus dem Westen.

Am Mittwoch wird es fies: Dann gibt gibt es landesweit, und damit gegebenenfalls eben auch in Braunschweig und Umgebung, wieder Schauer und Gewitter. Es kühlt sich etwas ab mit Höchstwerten um die 18 Grad. An der Küste wird ein stürmischer Wind erwartet. In der Nacht zum Donnerstag klingen die Schauer ab. Das Wetter beschert Niedersachsen Tiefstwerte von 11 bis 15 Grad, in den Mittelgebirgen örtlich sogar nur neun Grad. Später auf Südwest bis Süd drehender und abnehmender, zum Morgen hin schwacher bis mäßiger Wind.

