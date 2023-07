Unfälle in Niedersachsen Bei US-Car-Treffen in Hannover: Auto rast in Menschenmenge

Schwerer Unfall in Hannover: In der Landeshauptstadt von Niedersachsen ist beim alljährlichen US-Car-Treffen „Street Mag Show“ auf dem Schützenplatz ein getuntes Auto in eine Menschenmenge gerast. Bei dem Unfall wurden fünf Menschen verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Samstag gegenüber der Deutschen Presse-.Agentur (dpa) sagte. Zwei von ihnen sollen nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden sein.

Laut der Sprecherin gehe man aktuell von einem Unfall aus. Ersten Erkenntnissen zufolge habe es einen technischen Defekt an dem betroffenen Wagen gegeben. Der mutmaßliche Fahrer des Wagens sei bekannt. Polizei und Rettungskräfte seien vor Ort. Die Polizei schrieb auf Twitter von einem „größeren Polizeieinsatz“. Die „Street Mag Show“, bei der es zu dem Unfall kam, ist laut der Stadt Hannover eine Show, auf der amerikanische Autos aus den 1930er bis 1980er Jahren präsentiert werden.

Während Einsatz: Streifenwagen kracht auf der A7 in Wohnmobil

Es ist ohnehin schon ein Albtraum. Für Polizisten, die im Einsatz sind und andernorts helfen wollen oder gebracht werden, womöglich noch viel mehr. Die Rede ist davon, in einen Unfall verwickelt zu werden. Genau das ist am Freitag, 21. Juni 2023, auf der Autobahn A7 einer Polizistin und einem Polizisten passiert, die an anderer Stelle als – wie man im Volksmund immer so schön sagt – Freund und Helfer gefordert gewesen wären. Doch dazu sollte es nicht kommen: Der Streifenwagen der beiden Polizisten kollidierte auf der A7 mit einem Wohnmobil.

Der 62 Jahre alte Fahrer des Wohnmobils und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden ebenso wie die beiden Polizisten, die in dem Streifenwagen saßen, bei dem Unfall auf der A7 verletzt. Dies teilte die Polizeiinspektion Göttingen am Samstag mit. Den Angaben zufolge war die Streifenwagenbesatzung am Freitagabend zwischen den Anschlussstellen Göttingen-Nord und Nörten-Hardenberg mit Blaulicht in Fahrtrichtung Hannover zu einer ungesicherten Unfallstelle unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Laut Polizei soll der Streifenwagen infolge von Starkregen ins Schlingern geraten sein.

Zuerst soll der Streifenwagen, der auf der Überholspur fuhr, gegen eine Leitplanke gestoßen und dann gegen das Wohnmobil auf dem mittleren Fahrstreifen geprallt sein. Das Wohnmobil kollidierte mit einer Betonschutzmauer. Der Fahrer und die Beifahrerin des Wohnmobils aus Baden-Württemberg wurden laut Polizei leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung lehnten beide laut der Polizei aber ab. Die Besatzung des Streifenwagens soll einen Schock erlitten haben und leicht verletzt worden sein. Die Beamtin und der Beamte wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Schadens ist nach Polizeiangaben noch offen. An beiden Fahrzeugen soll ein Totalschaden entstanden sein. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.

Feuer in Niedersachsen: Brand bei Erntearbeiten in Groß Berßen im Landkreis Emsland

Ebenfalls in Niedersachsen, genauer gesagt im Emsland, waren Feuerwehr und Polizei bei einem Brand im Einsatz: Bei Erntearbeiten in Groß Berßen im Landkreis Emsland hatet das Feuer einer brennenden Rundballenpresse auf ein Stoppelfeld und ein Strohlager übergegriffen. Rund 80 Rundballen gingen in Flammen auf, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zudem wurden zwei landwirtschaftliche Maschinen und zwei Kipper bei dem Feuer am Freitagnachmittag beschädigt. Verletzt worden sei niemand.

Laut Polizei war die Rundballenpresse bei den Erntearbeiten in Brand geraten. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, halfen Landwirte mit Löschwasser befüllten Güllewagen und Treckern, die mit Grubbern Schneisen zogen, um das Feuer auf dem sechs Hektar großen Feld einzugrenzen. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere gepresste Rundballen sei so verhindert worden. Das Strohlager mit den 80 Rundballen ließ die Feuerwehr kontrolliert abbrennen.

