Tödlicher Unfall: 20-Jährige kracht mit Auto gegen Baum

Eine 20 Jahre alte Frau ist bei Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, krachte das Auto gegen einen Baum. Die 20-Jährige sei noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlegen. Warum das Auto von der Straße abkam, war noch unklar.

83-Jähriger stirbt nach Schwelbrand in seiner Wohnung

Ein Mann ist nach einem Schwelbrand in einem Mehrfamilienhaus in Pattensen bei Hannover in seiner Wohnung gestorben. Der 83-Jährige sei von Einsatzkräften der Feuerwehr gefunden worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Anwohner hatten vorher Gas in dem Haus gerochen. Vor Ort hatte die Feuerwehr einen erhöhten Kohlenmonoxid-Wert gemessen. Eine Bewohnerin des Hauses wurde von den Einsatzkräften nach draußen gebracht. Wie es zu dem Gasleck und dem Brand am Donnerstagabend kommen konnte, ist noch unklar.

Mann bei Streit in Emden mit Messer verletzt

Bei einem Streit zwischen zwei Männern in Emden ist ein 28-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gerieten der 28-Jährige und ein 25-Jähriger in der Nacht aneinander – warum, war zunächst unklar. Der 28-Jährige erlitt den Angaben zufolge einen Stich in den Oberschenkel sowie eine Verletzung am Arm. Er wurde im Krankenhaus behandelt, war aber nicht in Lebensgefahr. Die Polizei hat die Spuren gesichert und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Fahranfänger telefoniert in Bremen im sinkenden Auto mit dem Vater

Ein Fahranfänger ist in der Weser in Bremen gelandet und hat noch aus dem sinkenden Auto mit seinem Vater telefoniert. Der Vater habe ihm dringend geraten, „das Fahrzeug vor dem endgültigen Sinken doch bitte schnell zu verlassen“, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 18-Jährige kletterte daraufhin aus dem Fenster des Autos und konnte sich ans Ufer retten. Er verletzte sich leicht und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Warum der Fahranfänger in der Nacht auf Freitag die Kontrolle über das Auto verlor und durch eine Böschung in den Fluss fuhr, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Es gebe keine Hinweise auf Alkohol oder Drogen, versicherte eine Polizeisprecherin. Taucher der Feuerwehr konnten das Auto später lokalisieren, es seien keine Schadstoffe ausgetreten. Eine Spezialfirma soll das Fahrzeug mit einem Kran bergen.

