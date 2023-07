Hannover Laut KKH ist die Anzahl der Krankheitsausfälle bei Mitgliedern in Niedersachsen gestiegen ist. Psychische Erkrankungen führen zu längeren Fehlzeiten.

Die Fehlzeiten im Job sind im ersten Halbjahr 2023 in Niedersachsen laut einer Krankenkassen-Auswertung der KKH deutlich gestiegen. (Symbolbild)

Versicherungen KKH: Deutlich längere Krankschreibungen in Niedersachsen

Die Fehlzeiten im Job sind im ersten Halbjahr 2023 in Niedersachsen laut einer Krankenkassen-Auswertung deutlich gestiegen. Wie die Kaufmännische Krankenkasse KKH am Donnerstag mitteilte, fehlten berufstätige KKH-Mitglieder von Anfang Januar bis Ende Juni rund 657.000 Tage im Job. Im Vorjahreszeitraum waren es noch rund 398.000 Tage. Dabei nähmen schwere Krankheitsverläufe offenbar zu, denn laut KKH-Daten waren Arbeitnehmer in den vergangenen Monaten deutlich länger krankgeschrieben als zuvor.

Auf hohem Niveau bewege sich auch der Krankenstand. Er lag im ersten Halbjahr 2023 in Niedersachsen bei 6,5 Prozent, wie die KKH weiter mitteilte. Somit fielen an jedem Tag im Schnitt 65 von 1000 Beschäftigten krankheitsbedingt aus. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 59 von 1000 Beschäftigten.

Im Vergleich mit anderen Bundesländern liegt Niedersachsen demnach im Mittelfeld. Die meisten Arbeitsausfälle verzeichnete die KKH in Sachsen-Anhalt mit einem Krankenstand von 8,1 Prozent, die niedrigsten in Baden-Württemberg mit 5,1 Prozent. Der Bundesdurchschnitt lag bei 6,3 Prozent.

Verantwortlich sei unter anderem die starke Erkältungs- und Grippewelle im Winter und Frühjahr. Auch die Zahl an Krankschreibungen im Zusammenhang mit Corona sei gestiegen. Die längeren Fehlzeiten seien hingegen vor allem psychischen Leiden wie Depressionen zuzuschreiben, teilte die KKH mit.

