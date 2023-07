Tödlicher Unfall: 72-jährige Pedelec-Fahrerin kommt ums Leben

Nienburg Ein vorfahrtsberechtigter Pkw erfasste die Frau im Kreis Nienburg. In Hannover gab es einen Streit in einer S-Bahn.

Eine 72-jährige Pedelec-Fahrerin ist bei einem Verkehrsunfall bei Steimbke (Landkreis Nienburg) getötet worden. Die Radfahrerin wollte von einem Wirtschaftsweg kommend die Bundesstraße 214 überqueren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei übersah sie am frühen Dienstagabend einen vorfahrtsberechtigten von links kommenden Pkw. Die Frau wurde demnach von dem Auto erfasst. Sie starb noch am Unfallort. Der 57-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die B 214 für rund fünf Stunden streckenweise voll gesperrt.

48-Jähriger radelt im Kreis Hildesheim mit über zwei Promille an Polizei vorbei

Mit mehr als zwei Promille ist ein Radfahrer im Landkreis Hildesheim direkt an der Polizei vorbeigefahren. Diese war gerade an einer Unfallstelle in Nordstemmen am Dienstagvormittag im Einsatz, wie die Polizeiinspektion am Abend in Hildesheim mitteilte. Einem Polizisten sei aufgefallen, dass der 48-Jährige Probleme beim Fahren mit seinem Rad hatte. Ein Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 2,04 Promille. „Der Mann zeigte sich über das Ergebnis sichtlich überrascht“, hieß es. Es sei Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt worden.

Motorradfahrer kollidiert im Harz mit Wildschwein: Tier verendet

In der Nacht auf Mittwoch, hat ein 34 Jahre alter Mann aus Hannover mit seinem Motorrad die Bundesstraße 4 von Hohegeiß in Richtung Braunlage befahren. In Höhe des Sportplatzes Hohegeiß wechselte vor ihm eine Wildschweinrotte über die Straße. Es kam zum Zusammenstoß mit einer Sau, bei dem der Motorradfahrer zu Fall kam, sich schwer verletzte und das Wild verendete. Der Sachschaden am Motorrad wird auf 2000 Euro geschätzt.

Autofahrer bei Unfall im Landkreis Emsland schwer verletzt

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Emsland schwer verletzt worden. Der 19-Jährige sei in Haren aus bislang unbekannter Ursache am Dienstagabend von der Fahrbahn abgekommen und dabei gegen zwei Bäume geprallt, teile die Polizei mit. Das Auto überschlug sich und blieb anschließend auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich den Angaben zufolge noch selbst aus dem Auto befreien und kam anschließend aufgrund seiner schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Streit in Hannoveraner S-Bahn – Mann droht mit Messer

Bei einem Streit in der S-Bahn ist ein 26 Jahre alter Mann verletzt worden. Ihm wurde am Dienstagnachmittag in der Bahn von Hannover Hauptbahnhof Richtung Wunstorf von einem 18-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf geschlagen, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Danach drohte der mutmaßliche Täter ihm mit einem Messer in der Hand und den Worten «Ich steche dich ab».

Reisende überwältigten den mutmaßlichen Täter vorerst. Am Bahnhof Seelze konnte er jedoch flüchten. Die S-Bahn wurde angehalten, damit der Verletzte versorgt werden konnte. Er kam in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige konnte im Stadtgebiet Seelze gestellt werden. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Autofahrer verletzt sich bei Unfall und täuscht Balkonsturz vor

Ein Autofahrer hat versucht, mit einer ungewöhnlichen Lüge einen selbst verursachten Unfall zu vertuschen. Der 45-Jährige war in der Nacht zum Mittwoch in Wagenfeld im Landkreis Diepholz aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge meldete den Unfall. Als die Einsatzkräfte ankamen, war der Autofahrer verschwunden. Eine weitere Zeugin berichtete, sie habe beobachtet, wie ein Mann und eine Frau den Fahrer aus dem Unfallauto gezogen hätten und mit ihm davongefahren seien.

Kurze Zeit später wurde dem Rettungsdienst ein angeblicher häuslicher Unfall in der Nähe des Verkehrsunfallorts gemeldet. Ein Mann sollte vom Balkon gefallen sein und sich schwer verletzt haben. Als die Polizei eintraf, stellte sich heraus, dass der Verletzte der Fahrer des verunfallten Autos war. Sein Pech: Im Wagen hatte der Führerschein des 45-Jährigen gelegen. Der Mann gab zu, das Auto gefahren zu haben.

Wegen der Schwere seiner Verletzungen musste er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen möglichen Fahrens unter Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln.

