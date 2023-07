Blaulicht Niedersachsen Mann will in Bremen Streit schlichten - mit Messer verletzt

Weil er in einen Streit schlichtend eingreifen wollte, ist ein 20-Jähriger in Bremen mit einem Messer verletzt worden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der junge Mann hatte in der Nacht zum Samstag in der Nähe einer Diskothek im Bahnhofsviertel mitbekommen, wie sich mehrere ihm unbekannte Personen stritten. Als er schlichten wollte, soll ihm einer aus der Gruppe mit der Faust ins Gesicht geschlagen, ein anderer mit einem Messer in einen Oberschenkel gestochen haben. Anschließend soll die acht- bis zehnköpfige Gruppe geflüchtet sein. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Rund 30 000 Euro Schaden nach Brand von Heuballen in Scheune

Beim Brand von Heuballen in einer Scheune im Landkreis Verden ist ein Schaden von rund 30 000 Euro entstanden. Das Feuer war am Samstag in Kirchlinteln aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr löschte die Flammen und verhinderte ein Übergreifen des Brandes auf die gesamte Lagerscheune. Es gab eine starke Rauchentwicklung, Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sattelzugmaschine geht in Flammen auf – 150 000 Euro Schaden in Cuxhaven

Beim Brand einer Sattelzugmaschine im Landkreis Cuxhaven ist ein Schaden von rund 150 000 Euro entstanden. Die Polizei hatte in der Nacht zum Sonntag das brennende Fahrzeug mit Auflieger im Gewerbegebiet Beverstedt entdeckt. Das Fahrzeuggespann und die Ladung wurden durch das Feuer nahezu vollständig zerstört, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Weshalb die abgestellte Sattelzugmaschine in Brand geriet, war zunächst unklar. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können.

62-jähriger Pedelec-Fahrer stürzt in Bad Iburg mit Rad und stirbt

Ein 62 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist in Bad Iburg im Landkreis Osnabrück mit seinem Fahrrad gestürzt, dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu. Der Mann starb in der Nacht zum Sonntag trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Ursache für den Sturz war zunächst noch unklar. Weitere Unfallbeteiligte habe es nicht gegeben.

Auto landet in Börger im Kornfeld - Fahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Börger im Landkreis Emsland ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 31-Jährige war aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug nach einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und rund 100 Meter durch ein Kornfeld gefahren, bis sich das Auto überschlug und auf dem Dach liegenblieb, wie eine Polizeisprecherin sagte. Nach Angaben der Feuerwehr entdeckte ein Jäger am frühen Sonntagmorgen die Spuren im Kornfeld sowie einen Autoreifen. Er alarmierte die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte die Polizeisprecherin. Wann der Unfall passierte, sei noch unklar. Am Auto entstand Totalschaden.

76-jähriger Autofahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Ottersberg

Bei einem Verkehrsunfall in Ottersberg (Landkreis Verden) ist ein 76 Jahre alter Autofahrer tödlich verletzt worden. Der Mann war am Samstagabend mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gestoßen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.Der Mann starb noch am Unfallort.

Motorradfahrer bei Abbiegeunfall in Auhagen schwer verletzt

Bei einem Überholmanöver ist ein 62-jähriger Motorradfahrer in Auhagen im Landkreis Schaumburg schwer verletzt worden. Der Mann habe am Freitag ein Auto überholen wollen und übersehen, dass dieses abbiegen wollte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 16 000 Euro.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de