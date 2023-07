Machen es Polizei und Justiz Opfern sexueller Gewalt zu schwer?

Die beiden Urteile des Landgerichts Braunschweig im Goslarer Missbrauchsfall und die deutliche Kritik am Vorgehen der Polizei gegenüber dem Opfer werfen grundsätzliche Fragen auf.

Anwältin Doris Böning aus Salzgitter vertritt seit 26 Jahren Opfer – auch von Sexualstraftaten. Viele täten sich schwer, überhaupt zur Polizei zu gehen. Aus Scham, aus Angst. „Bei manchen Polizisten schwingt dann leider die mehr oder weniger subtile Unterstellung durch, die Vorwürfe wären ausgedacht.“

Eine Haltung, die im Laufe der Jahre seltener geworden sei. „Aber es kommt immer noch vor.“ Sie empfiehlt Betroffenen, eine Anwältin oder einen Anwalt zur Anzeigeerstattung mitzunehmen.

Wie wirken sich Vergewaltigungsmythen aus?

Immer wieder kritisieren Opferorganisationen, dass man Betroffenen sexueller Gewalt pauschal nicht glaubt und das Problem vermeintlicher Falschbeschuldigungen größer macht, als es ist. Somit verfestige sich eine „Kultur der Skepsis“, die es Betroffenen erschwere, sich an die Behörden zu wenden, stellten die Autorinnen einer Studie der London Metropolitan University im Jahr 2009 fest. Die Autorinnen beziffern den Anteil falscher Beschuldigungen in Deutschland auf drei Prozent. Andere Studien kommen auf bis zu zehn Prozent.

Kriminologe Christian Pfeiffer hat Daten und Erhebungen der Jahre 2014 bis 2016 ausgewertet. Er kam zu dem Ergebnis: „Von 100 Frauen, die vergewaltigt werden, erlebt nur etwa eine einzige eine Verurteilung.“ Woran das liegen könnte, zeigen Zahlen einer repräsentativen Umfrage des Bundesfamilienministeriums aus dem Jahr 2003. Damals wurden 10.000 Frauen im Alter von 16 bis 85 Jahren befragt. Jede siebte gab an, sexuelle Gewalt erfahren zu haben. Nur 15 Prozent hatten Anzeige erstattet.

Muss sich ein Opfer so verhalten?

Psychologin Charlotte Hirz von „Lara“ , einer Berliner Fachstellegegen sexualisierte Gewalt sieht darin ein gesellschaftliches Problem: „Man macht es Betroffenen schwer, Gehör zu finden.“ In der Gesellschaft seien Zerrbilder allgegenwärtig: „Die Menschen haben etwa bestimmte Vorstellungen, wie sich Betroffene von sexualisierter Gewalt verhalten sollten.“ Im Zweifelsfall: in Tränen aufgelöst und am Boden. „Traumatische Erlebnisse können sich aber anders äußern.“

Die Hürden für Opfer sexueller Gewalt sind so schon hoch. Und das alles in einer traumatischen Situation.“ Johanna Wiest von „Terre des Femmes“

Betroffene könnten eingefroren und emotionslos wirken, wenn sie schildern, was ihnen widerfahren ist. „Das wird dann fehlinterpretiert.“ Derartige Vergewaltigungsmythen wären auch in Polizei und Justiz präsent, sagt Johanna Wiest von „Terre des Femmes“. „Dabei sind die Hürden für Opfer sexueller Gewalt so schon hoch: Man muss im Prinzip sofort ins Krankenhaus, um Spuren zu sichern. Nicht immer wird das von Ärztinnen gemacht. Und das alles in einer traumatischen Situation.“

Das fordern Kritikerinnen

Personen, die in der Kindheit Opfer sexueller Übergriffe wurden, würden sich zudem noch einmal anders verhalten als landläufig erwartet – „denn Traumata in der Kindheit können Hirnveränderungen auslösen“.

Wichtig wären aus ihrer Sicht entsprechende Weiterbildungen in Polizei und Justiz. „Es braucht einfach ein anderes Verständnis für dieses Thema.“

