Lastwagen-Brand: Autobahn 36 bei Ilsenburg vollständig gesperrt

Ilsenburg (Harz) In Fahrtrichtung Braunschweig geht am Mittwochmorgen nichts. Ein Sattelauflieger voller medizinischer Masken ist ausgebrannt.

Die Autobahn 36 in Fahrtrichtung Braunschweig ist am Mittwochmorgen vollständig gesperrt. Wie auf dem Bild zu sehen, brannte ein Sattelauflieger auf der Fahrbahn komplett aus.

Ein mit medizinischen Masken beladener Lastwagen hat auf der Autobahn 36 zwischen den Anschlussstellen Ilsenburg und Stapelburg im Landkreis Harz gebrannt. Die Fahrbahn in Richtung Braunschweig ist derzeit wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten auf unbestimmte Zeit voll gesperrt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei dem Brand Mittwochfrüh entstand ein Schaden von etwa 80.000 Euro.

Der 45 Jahre alte Fahrer bemerkte den Angaben nach Rauchentwicklungen an seinem Lastwagen und fuhr auf den Standstreifen. Dort entkoppelte er die Sattelzugmaschine vom brennenden Sattelauflieger. Diese blieb unbeschädigt. Der Sattelauflieger wurde komplett ausgebrannt abgeschleppt. Ursache sei ein technischer Defekt. Der Fahrer blieb unverletzt.

Landkreis Wittmund: 19 Jahre alter Radfahrer stirbt bei Unfall

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Wittmund gestorben. Der 19-Jährige habe in der Nacht zum Mittwoch eine Straße in Stedesdorf überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Dabei erfasste ihn ein Auto und verletzte ihn tödlich. Die Unfallursache war zunächst unklar. Weitere Angaben wurden nicht gemacht.

Sechs Verletzte nach Unfall von Kleinbus in Bremerhaven

Bei einem Verkehrsunfall eines Kleinbusses auf der Autobahn 27 in Bremerhaven sind nach Angaben der Feuerwehr sechs Menschen verletzt worden. Zu dem Unfall in der Nacht zu Mittwoch kam es, weil der Bus ins Schleudern gekommen war, wie die Feuerwehr mitteilte. Den Angaben nach wurde eine Frau schwer verletzt, eine weitere Frau und vier Kinder erlitten leichte Verletzungen. Sie kamen in Krankenhäuser in Bremerhaven und Cuxhaven.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de