Wetter extrem: Region Braunschweig drohen neue Hitze und Gewitter

Das vergangene Wochenende war das bislang heißeste Wochenende des Jahres. Gefolgt von Gewittern und Schauern. Und somit ein Vorgeschmack auf das, was beim Wetter in Niedersachsen – und damit auch in der Region Braunschweig – in den nächsten erneut Tagen droht. Denn: Von Gewittern bis hin zu Starkregen und knallig heißen Temperaturen ist in den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nahezu alles mit dabei.

Bestes Beispiel: der Dienstag, 11. Juli 2023. Obwohl die Region zu Beginn der Woche mit kühleren Temperaturen aufwartete, muss sich die Bevölkerung schon am zweiten Tag der Woche wieder auf eine Höchsttemperatur von 32 Grad sowie erneute Gewitter einstellen. Zum nächsten Wochenende rechnet der DWD außerdem mit Temperaturen bis zu 36 Grad Celsius im Bundesland Niedersachsen. Auf die Region Braunschweig warten nach Unwetter, Starkregen und großen Schäden aus dem Juni im Juli also erneut Mega-Temperaturen wie am vergangenen Wochenende.

Wetter in der Region Braunschweig: Hin und Her zwischen Extremen – sowohl Gewitter als auch Hitze

Die Wetter-Fakten des Wochenstarts auf einen Blick für Niedersachsen und die Region Braunschweig: Unter schwachen Hochdruckeinfluss ist warme Meeresluft eingeströmt. Mit einer südwestlichen Strömung wurde, so teilt es der DWD auf seiner Internetseite mit, eine feuchte und gewitterträchtige Subtropikluft herangeführt, die Niedersachsen und Bremen am Dienstag unter zunehmendem Tiefdruckeinfluss erreicht. Am Montag sollte es wechselnd bewölkt und meist trocken bleiben, vereinzelt sagte der DWD noch kurze Regenschauer voraus. Örtlich seien Gewitter gering wahrscheinlich, die Höchsttemperaturen sagte der Wetterdienst mit Temperaturen um 27 Grad voraus.

Doch schon am Dienstag spielt das Wetter wieder verrückt: Die Temperaturen in der Region Braunschweig und in ganz Niedersachsen steigen wieder an. Das Thermometer erreicht ungeahnte Höhen und lässt so manchen unter dem Extrem-Wetter mit Hitze-Garantie leiden: Es soll in Teilen Niedersachsens bis zu 33 Grad heiß werden, in Bremen 30 und auf den Inseln um 25 Grad. In der Nacht zum Mittwoch kippt der Hitze-Hammer dann zu gewittrigem Regen.

Und das extreme Wetter mit ständigem Hin und Her zwischen heißen Temperaturen und Gewitter sowie Regen, der die Region Braunschweig erwischt, geht weiter. Mittwoch sollen es in Braunschweig 26 Grad werden, auch an diesem Tag drohen Gewitter. Und der nächste Hitze-Hammer mit 36 Grad, die es in Niedersachsen werden können, steht für das kommende Wochenende schon parat.

Hitze in der Region Braunschweig: Wie schützen wir unsere Innenräume?

Die Hitze, die der Region Braunschweig droht, die am 22. Juni bekanntlich von einem schweren Unwetter heimgesucht wurde, wirft Fragen auf: Wie schützen wir uns am besten? Innerhalb der eigenen vier Wände sollte die Luft frisch sein. So rät die Verbraucherzentrale dazu, mehrere Stunden in den frühen Morgen- sowie Abendstunden zu lüften – also wenn es draußen kühler ist als in den Innenräumen. Tagsüber schirmen geschlossenen Rollläden, Jalousien und Vorhänge vor der Hitze ab. Eine Nachtlüftung ist ebenfalls ratsam.

Nächster Hitze-Hammer für die Region Braunschweig: Wie schützen wir unser Auto vor der Hitze?

Und dann wäre da ja noch das Auto, in dem so mancher unter der Hitze ächzt und stöhnt: Es sollte am besten im Schatten geparkt werden – idealerweise mit dem Heck in Richtung Sonne –, um eine Überhitzung zu vermeiden. Ebenso bieten sich Sonnenschutz für die Autofensterscheiben und Autoschutzdecken an. Hinzu kommt, dass ihre Hautoberfläche im Verhältnis zum Körpergewicht größer ist als bei Erwachsenen, weshalb sie mehr Zeit brauchen, um sich an Hitze anzupassen.

Risikogruppen bei Hitze: Wie können sie sich am besten schützen?

Sonne und extrem heiße Temperaturen sind bereits für „Otto Normalbürger“ zum Teil schwer zu ertragen. Doch es gibt auch noch die sogenannten Risikogruppen: Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) sind besonders Babys und Kleinkinder, ältere Menschen sowie chronische Erkrankte betroffen.

Babys haben noch eine besonders zarte Haut. Hinzu kommt, dass ihre Schweißproduktion geringer ist, die Stoffwechselrate jedoch höher ist als bei älteren Kindern oder Erwachsenen. „Die Folge ist, dass Babys und Kleinkinder schneller unter Hitzebeschwerden leiden. Sie dehydrieren schneller, bekommen schneller einen Sonnenstich, Fieber oder Hitzepickel oder zeigen schneller Symptome von Hitzeerschöpfung“, schreibt die BZgA auf ihrer Website. Sonnenschutz und ausreichende Flüssigkeit ist daher wichtig – so auch für Ältere und Vorerkrankte.

Im Alter verlangsamen sich der Stoffwechsel und weitere Prozesse im Körper, schreibt die BZgA weiter. „Auch die Regulierung der Körpertemperatur verlangsamt sich. Da ältere Menschen außerdem seltener Durst verspüren, besteht die Gefahr, dass sie dehydrieren und überhitzen.“ Bei Temperaturen ab 30 Grad, so wie sie beim Wetter der kommenden Tage Niedersachsen und der Region Braunschweig drohen, sind Menschen über 65 Jahren gefährdet und können Hitzschläge erleiden.

Auch Vorerkrankte – dazu zählen unter anderem Diabetiker, Bluthochdruckpatienten und Asthmatiker – sind einem höheren Risiko ausgesetzt. Neben Beeinflussung der Körpertemperatur durch Hitze können Symptome einer chronischen Erkrankung akut verschlimmern. Vorsicht: Auch Arzneimittel können sich negativ auf den Wärmehaushalt des Körpers auswirken.

