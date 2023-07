Niedersachsen: Mann setzt Haus nach Familien-Streit in Brand

Ein 41-jähriger Mann hat nach einer familiären Auseinandersetzung in Neuschoo (Landkreis Wittmund) mutmaßlich ein Haus in Brand gesetzt. Nachdem es in dem Einfamilienhaus in der Nacht zum Samstag aus bislang ungeklärter Ursache zu der Streitigkeit gekommen war, brachten die Beamten erst die Angehörigen des Mannes in Sicherheit, wie die Polizei mitteilte.

Der 41-Jährige habe sich dann mit einer Axt und mehreren Messern bewaffnet und die Einsatzkräfte vor Ort bedroht. Demnach habe er sie auch mehrfach dazu aufgefordert, ihn zu erschießen, hieß es in der Mitteilung. Danach zog er sich wieder in das Haus zurück, wo er Benzin ausgeschüttet haben soll. Weil er damit drohte, das Haus anzuzünden, wurde die Feuerwehr alarmiert. Wenige Minuten später brach dann ein Brand in dem Haus aus. Der Mann verließ es daraufhin.

Die Polizei konnte ihn kurz darauf festnehmen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Brandstiftung und Bedrohung eingeleitet. Das Haus war, nachdem das Feuer gelöscht wurde, nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Schaden von über 100.000 Euro.

24-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich nahe Osnabrück verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Kettenkamp nahe Osnabrück ist in der Nacht zu Samstag ein 24-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizeiangaben von Samstag war sonst niemand an dem Unfall beteiligt. Der 24-Jährige wurde am Unfallort notärztlich versorgt und anschließend in eine Klinik gebracht. Der genaue Unfallhergang und die Ursache waren zunächst unklar. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Kreis Cloppenburg: Auto kollidiert mit Biker - Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Bösel (Landkreis Cloppenburg) ist am Freitagnachmittag ein 26-jähriger Mann schwer verletzt worden. Laut Polizeiinformationen von Samstag wurde der Mann auf seinem Kleinkraftrad von einem 33-jährigen Autofahrer übersehen und es kam, trotz Vollbremsung durch den Autofahrer, zum Zusammenstoß. Der 26-Jährige wurde schwer verletzt und musste von den Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Rahmen des Einsatzes stellten die Beamten fest, dass der schwer verletzte Kleinkraftradfahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er besaß außerdem nicht die erforderliche Fahrerlaubnis und das Kleinkraftrad war nicht versichert. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

dpa

