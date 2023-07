Attacke auf das Gänseliesel in Göttingen - Wasser rot gefärbt

Erneut hat es eine Attacke auf das Gänseliesel in Göttingen gegeben. Unbekannte haben das Wahrzeichen der Universitätsstadt mit Stacheldraht umwickelt und das Brunnenwasser rot eingefärbt, wie die Stadt Göttingen am Freitag mitteilte. Auf den Boden am Brunnen seien mehrfach die Worte «600 Tote im Mittelmeer» gesprüht worden. Die mutmaßlichen Aktivisten müssen laut eines Stadtsprechers in der Nacht zum Freitag aktiv gewesen sein, die Beschädigungen wurden am Morgen entdeckt.

Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden rund 2000 Euro. Die Stadt will Strafanzeige wegen Sachbeschädigung stellen. Das Brunnenwasser soll Anfang kommender Woche abgepumpt und zur Analyse in ein Labor gegeben werden, wie die Stadt weiter mitteilte. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Bereits Mitte Juni hatte es eine Farbattacke auf das Gänseliesel und den Brunnen gegeben. Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation hatten schwarze Farbe über die Frauenfigur gekippt und das Brunnenwasser schwarz eingefärbt. Dabei war ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden.

Das Gänseliesel ziert den Marktbrunnen vor dem Alten Rathaus in Göttingen. Es erinnert an die Gänsemädchen, die einst zum Stadtbild gehörten. Da viele dieser Mädchen Elisabeth hießen, wurden sie Liesel genannt.

90-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall im Kreis Schaumburg

Eine 90 Jahre alte Autofahrerin ist beim Zusammenstoß ihres Wagens mit einem Sattelzug im Landkreis Schaumburg ums Leben gekommen. Die Seniorin war am Freitag im Auetal mit ihrem Fahrzeug auf eine Landesstraße abgebogen und hatte den von links kommenden Lastwagen übersehen, wie die Polizei mitteilte. Der 40 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, es kam zur Kollision. Die 90-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hannover geflogen, wo sie kurz darauf starb. Der Sattelzugfahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 8000 Euro.

Einsatzkräfte retten Urlauber aus Watt

Drei Urlauber aus Nordrhein-Westfalen sind am Donnerstag aus dem Watt bei Cuxhaven gerettet worden. Die Wattwanderer, ein Mann und eine Frau älter als 50 Jahre und ein achtjähriger Junge, befanden sich in einer lebensgefährlichen Situation, wie der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Cuxhaven am Freitag sagte. Zunächst berichtete das «Stader Tageblatt».

Der Schilderung des Einsatzleiters zufolge gingen gegen 12 Uhr Notrufe ein. Die Urlauber selbst und Beobachter hätten sich gemeldet. Die Frau und das Kind hielten sich wegen der Strömung des Wassers an einem Pfahl fest. Sie wurden mit einem sogenannten Quadski gerettet. Auch der Mann habe sich im Wasser befunden. Einsatzkräfte begleiteten ihn zu Fuß zu einem im Wasser stehenden Rettungsfahrzeug, sagte der Sprecher. Der Mann und der Junge wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der Einsatzleiter betonte, dass Wattwanderungen sicher seien, wenn man sich an die Regeln halte.

Vier Menschen bei Unfall in Meppen verletzt

Bei einem Unfall in Meppen (Landkreis Emsland) sind vier Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Ein Autofahrer wollte auf der B402 in Fahrtrichtung Haselünne abbiegen und kam wegen des Gegenverkehrs zum Stehen, wie die Polizei mitteilte. Eine 33-Jährige fuhr mit ihrem Auto am Donnerstagabend auf das Fahrzeug auf. Drei Insassen des vorderen Wagens wurden schwer verletzt, ein weiterer Insasse blieb unverletzt. Die Fahrerin des auffahrenden Fahrzeugs erlitt leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens war am Freitag noch unklar.

Mann wird mehrfach gewalttätig in Hildesheim - zweite Nacht in Gewahrsam

Ein Mann in Hildesheim ist gleich zwei Tage in Folge in der Öffentlichkeit gewalttätig geworden und sollte nun eine weitere Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Der 43-Jährige wurde am Donnerstag am Hildesheimer Hauptbahnhof von Beamten gestellt, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge hatte der Mann zuvor einem Passanten eine Flasche gegen den Kopf geschlagen und Mütter und ihre Kinder auf einem Friedhof mit einem Stock bedroht. Bereits am Mittwoch hatte er laut Polizei Mitarbeiter eines Supermarktes mit Fäusten und Flaschen bedroht und daraufhin eine Nacht in Polizeigewahrsam verbracht.

Bei der Festnahme am Donnerstag spuckte der Mann den Angaben zufolge die Einsatzkräfte an, schlug und trat auf sie ein. Zudem beschädigte er während des Transportes zur Wache das Polizeiauto von innen. Auch die Nacht zum Freitag sollte er deshalb in Gewahrsam verbringen. Am Freitag sollte er einem Amtsrichter vorgeführt werden.

dpa

