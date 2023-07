„Lambert“-Bilanz Extrem-Unwetter: Mehrere Leitstellen gingen in die Knie

Unwetter in der Uni-Stadt: Das Foto zeigt Gewitterwolken über der Göttinger Lokhalle. Foto: Pförtner/dpa

Braunschweig Am 22. Juni waren die Notruf-Zahlen in Braunschweig beispiellos. Doch auch in Hildesheim, Göttingen und Kassel glühten bei der Feuerwehr die Drähte.