56-jähriger Biker nach Zusammenstoß mit Auto in Rastede gestorben

Rastede In Oldenburg ist zudem ein Lkw mit 40 Kälbern umgekippt. Der mutmaßliche Täter nach einer Messerattacke in Hannover sitzt in U-Haft. Der Überblick.

Bei einem Verkehrsunfall in Rastede (Landkreis Ammerland) ist am Sonntagnachmittag ein 56-jähriger Biker tödlich verletzt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Zuvor bog eine 44-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen nach links nahe einer Autobahn-Anschlussstelle ab und stieß mit dem Motorradfahrer zusammen, wie die Polizei mitteilte. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar, und die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Der Motorradfahrer wurde noch vor Ort medizinisch versorgt, starb jedoch noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die betroffene Fahrbahn und die Anschlussstelle mehrere Stunden gesperrt.

Laster mit 40 Kälbern kippt auf B69 bei Lohne um

Ein Anhänger mit 40 Kälbern ist auf der B96 bei Lohne (Oldenburg) in den frühen Morgenstunden des Montags umgekippt. Bei dem Unfall starb ein Kalb, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zuvor kam der Laster nach Angaben des Fahrers durch ein Reh ins Schlingern. Dadurch machte sich der Anhänger selbstständig und kippte um.

Die Kälber konnten eingefangen werden, der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Aktuell sind die Spuren in beide Fahrtrichtungen gesperrt und die Sperrung soll nach Einschätzungen der Polizei noch bis circa 8.00 Uhr andauern.

Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

Auseinandersetzung mit Messerstichen in Hannover: Tatverdächte in U-Haft

Nach einer Auseinandersetzung auf einem Parkplatz in Hannover mit einem lebensgefährlich verletzten Mann ist der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft gekommen. Der 47 Jahre alte Tatverdächtige sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte.

Bei der Auseinandersetzung in der Nacht zum Samstag wurde ein 26-Jähriger durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt und kam in ein Krankenhaus. Er schwebt nach Polizeiangaben weiterhin in Lebensgefahr. Die Beamten nahmen Ermittlungen wegen versuchten Totschlags auf.

Nach ersten Erkenntnissen kam es im Stadtteil Vahrenheide zu der Auseinandersetzung zwischen dem 26-Jährigen, einem 47 Jahre alten Mann und einer 34 Jahre alten Frau. Die Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. Als die Polizei am Tatort eintraf, flüchtete der mutmaßliche Täter, wurde aber später in der Nähe von der Polizei gefunden und vorläufig festgenommen. Die 34-Jährige wurde nicht verletzt. Zunächst stand noch nicht fest, in welchem Verhältnis die drei zueinander standen.

dpa

