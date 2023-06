Braunschweig: Unbekannter fährt Radfahrer an und flüchtet

Die Polizei sucht in Braunschweig nach Zeugen, die einen Unfall beobachtet haben. Dieser ereignete sich am Dienstag, 27. Juni 2023, in den Morgenstunden. Daran beteiligt: ein Radfahrer und ein Auto. Der Fahrer oder die Fahrerin des Autos flüchtete, nachdem es zu dem Unfall gekommen war.

Flucht nach Unfall mit Radfahrer in Braunschweig: Zeugen gesucht

Wie die Polizei mitteilt, fuhr an besagtem Dienstagmorgen ein 15-jähriger Braunschweiger mit seinem Fahrrad auf der Salzdahlumer Straße stadteinwärts. In Höhe der Einmündung in den Zuckerbergweg wechselte er die Straßenseite. Die Fußgängerampel zeigte für ihn grün. In diesem Augenblick bog ein Pkw aus dem Zuckerbergweg kommend nach rechts in die Salzdahlumer Straße ab.

Das Fahrzeug erfasste das Fahrrad und der 15-Jährige stürzte. Der Pkw hielt kurz an, setzte die Fahrt dann aber fort. Durch den Unfall wurde der 15-Jährige leicht verletzt und sein Fahrrad beschädigt. Bei dem Pkw handelte es sich um ein graues Fahrzeug aus Braunschweig, so die Polizei, die jetzt nach Zeugen des Unfalls sucht. Hinweise können an den Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935 gegeben werden.

Ohne Unfallflucht, dafür mit Verletzten lief derweil ein Verkehrsunfall im Kreis Wolfenbüttel ab, bei dem zwei Fahrzeuge auf einer Kreuzung an der L500 kollidierten.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de