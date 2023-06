Schwerer Unfall auf L500: Fahrzeuge kollidieren auf Kreuzung

Heftiger Unfall auf der L500 im Kreis Wolfenbüttel: An der Gielder Kreuzung zwischen Schladen und Liebenburg sind zwei Autos kollidiert. Beide Fahrzeuge landeten nach dem Unfall im Straßengraben. Insgesamt rückte die Feuerwehr mit 44 Einsatzkräften aus, auch der Rettungshubschrauber Christoph 30 war nach dem Unfall im Einsatz.

Crash auf Kreuzung der L 500: Rettungshubschrauber Christoph 30 im Einsatz

Was war passiert? Laut ersten Informationen von der Unfallstelle war der Fahrer eines Seat aus Richtung Gielde kommend unterwegs, während im zweiten am Unfall beteiligten Auto eine Frau saß, die mit ihrem Opel aus Liebenburg kommend in Richtung Schladen fuhr. Beide gingen davon aus, dass sie Vorfahrt hatten und fuhren in den Kreuzungsbereich ein. Das Ergebnis: Es krachte ordentlich. Und nur wenig später gingen die ersten Notrufe ein.

Der Rettungshubschrauber Christoph 30 war nach dem Unfall auf der L500 im Einsatz. Foto: Jörg Koglin

Und das gleich an mehreren Stellen. Zum einen im Kreis Wolfenbüttel, zum anderen auch im Landkreis Goslar, sodass letztlich sowohl Rettungskräfte aus dem Landkreis Goslar als auch vom DRK aus Wolfenbüttel zum Unfallort eilten. Zunächst, so die Informationen unseres Reporters vor Ort, musste davon ausgegangen werden, dass die in den Pkws sitzenden Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt waren.

Landstraße L 500 im Kreis Wolfenbüttel nach Unfall zunächst gesperrt

Entsprechend wurde auch der Rettungshubschrauber Christoph 30 zum Unfallort geschickt. Doch der Verdacht bestätigte sich letztlich nicht. Über die Schwere der Verletzungen der am Unfall auf der L500 beteiligten Personen konnte die Polizei bislang noch keine Angaben machen.

Unfall auf der L 500 im Kreis Wolfenbüttel: Auf der Gielder Kreuzung krachten ein Seat und ein Opel ineinander. Foto: Jörg Koglin

Jedoch wurde niemand mit dem Rettungshubschrauber transportiert, die beiden beteiligten Personen wurden mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Nach dem Unfall musste die Unfallstelle zunächst weiträumig gesperrt werden. Inzwischen ist die Sperrung jedoch wieder aufgehoben. Die Polizei hat ihre Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de