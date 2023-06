Neuer Unwetter-Hammer? Gewitter über Niedersachsen angekündigt

Impressionen vom Unwetter, bei dem am Donnerstag Teile Braunschweigs von Starkregen überflutet wurden. Auch am Montag können Gewitter das Braunschweiger Land streifen, sind aber nicht ganz so schlimm angekündigt.

Zum Start der neuen Woche wird es in Niedersachsen kühler und regnerisch – auch Gewitter sind in der Region Braunschweig-Wolfsburg wieder möglich. Am Montagmittag ziehen laut Deutschem Wetterdienst von Westen her teils starke Gewitter über Niedersachsen. Gegen 13 Uhr warnte der DWD amtlich vor Gewitterzellen über Lüneburg und Uelzen – Starkregen mit Niederschlagsmengen bis zu 15 Liter pro Quadratmeter seien innerhalb kurzer Zeit möglich. Auch für Teile des Landkreises Göttingen galt eine Warnung vor starkem Gewitter.

Zum Vergleich: Am Donnerstagabend waren in Braunschweig knapp 90 Liter Regen pro Quadratmeter in wenigen Stunden gefallen. Teile der Innenstadt wurden für kurze Zeit überflutet.

Der heutige Tag in der Übersicht. Von Westen überquert uns eine Kaltfront und bringt teils kräftige Gewitter, im Osten in Verbindung mit teils schweren Sturmböen bis Windstärke 10. Damit einher geht ein deutlicher Temperaturrückgang im weiteren Verlauf. /V pic.twitter.com/iNXgoXRMKg — DWD (@DWD_presse) June 26, 2023

Nachmittags sollen sich am Montag Wolken und einzelne Schauer abwechseln. Die Temperaturen liegen von Nordwest nach Südost zwischen 21 und 29 Grad, so der DWD. An der Nordsee gibt es zudem stürmische Böen. Dort werden in der Nacht auch noch weitere Gewitter erwartet – bei Temperaturen in ganz Niedersachsen von 10 bis 15 Grad Celsius.

Wetter-Prognose: Niedersachsen steht regnerische Woche bevor

Zum Donnerstag hin sollen die Temperaturen tagsüber laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes bei 21 bis 26 Grad liegen. Der Regen soll – mit einer Ausnahme vom Mittwoch – die ganze Woche über andauern.

red/dpa

