Jackpot! Drei Millionengewinne gehen nach Niedersachsen

120 Millionen Euro waren am Freitag beim Eurojackpot zu gewinnen. Mit den getippten Gewinnzahlen 2, 3, 18, 23 und 39 sowie der Eurozahl 6 entging einem Spielteilnehmer aus der Region Hannover nur knapp der ganz große Jackpot. „Die zweite gezogene Eurozahl 8 fehlte ihm, um den Jackpot zu knacken“, teilt Lotto Niedersachsen mit. In der Gewinnklasse 2 der europäischen Lotterie erhält er nun 2.275.342,20 Euro – so wie auch zehn weitere Spielteilnehmer aus Deutschland, Spanien, Litauen und Tschechien. An Eurojackpot nahm der Neu-Millionär mit vier getippten Spielfeldern für eine Ausspielung im Internet teil.

Nur einen Tag später konnte sich ein weiterer niedersächsischer Spielteilnehmer über 1.132.944 Euro in der Gewinnklasse 2 von „Lotto 6 aus 49“ freuen. Mit seinen sechs getippten Gewinnzahlen lag der noch unbekannte Gewinner bei der Ziehung des Klassikers am Samstag richtig – lediglich die Superzahl fehlte ihm, um den Jackpot zu knacken. Mitgemacht hatte er mit einem Mehrwochenschein in einer Annahmestelle von Lotto Niedersachsen im Landkreis Lüchow-Dannenberg.

Den Abschluss der Millionengewinne in Niedersachsen bildete am Wochenende ein noch unbekannter Spielteilnehmer von Bingo. Am Sonntag stimmten die Zahlen in drei Reihen auf seinem Los der Umweltlotterie mit den gezogenen Gewinnzahlen überein. Mit diesem dreifach Bingo erhält der niedersächsische Gewinner in der Gewinnklasse 1 nun 1.775.066,00 Euro. Sein Los hatte er bereits am Montag vor der Ziehung in einer Annahmestelle im Landkreis Celle gekauft.

Unbekannter aus Kreis Osnabrück gewinnt 100.000 Euro bei Zusatzlotterie Super 6

Ebenso konnte sich ein niedersächsischer Spielteilnehmer bei der Ziehung der Zusatzlotterie Super 6 am Samstag freuen. Alle sechs Ziffern seiner Spielscheinnummer stimmten mit den gezogenen Gewinnzahlen überein, sodass er 100.000 Euro in der Gewinnklasse 1 erhält. An Super 6 nahm der ebenfalls noch unbekannte Gewinner in Verbindung mit der Bingo-Umweltlotterie im Landkreis Osnabrück teil.

Insgesamt konnten sich bereits 55 niedersächsische Spielteilnehmer im Jahr 2023 über einen Gewinn von mindestens 100.000 Euro bei den Lotterien von Lotto Niedersachsen freuen – 14 davon in Millionenhöhe.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de