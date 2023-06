Polizei sucht aus Maßregelvollzug Moringen geflohenen Mann

Die Polizei sucht in Südniedersachsen nach einem aus dem Maßregelvollzug Moringen geflohenen Mann. Aktuell werde von keiner konkretenGefahr für die Bevölkerung ausgegangen, teilten die Beamten am Samstag mit. Die Polizei bitte jedoch darum, keine Anhalter im Landkreis Northeim mitzunehmen. Zum jetzigen Zeitpunkt könnten keine weiteren Angaben zu dem Mann gemacht werden, hieß es. Bei der Fahndung wurden auch ein Hubschrauber und ein Spürhund eingesetzt. Im Maßregelvollzug werden nach richterlicher Anordnung Straftäter mit Suchterkrankungen oder psychischen Krankheiten untergebracht.

Kreis Emsland: Auto fährt Radfahrerin in Lingen an - Frau schwer verletzt

Eine 69-jährige Radfahrerin ist am Freitagnachmittag in Lingen (Landkreis Emsland) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 29-jähriger Autofahrer die Pedelec-Fahrerin in einem Kreuzungsbereich übersehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Fahrradfahrerin kam in ein Krankenhaus.

Osnabrück: Mutmaßliche Einbrecherbande in Untersuchungshaft

Eine Einbrecherbande soll Pflanzenschutzmittel in Agrarmärkten in ganz Deutschland gestohlen und weiterverkauft haben. Die drei Männer im Alter von 26 bis 33 Jahren seien am Samstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Osnabrück vorgeführt worden, teilte die Polizei mit. Dieser habe Untersuchungshaft für alle drei Beschuldigten angeordnet. Die Verdächtigen wurden auf drei niedersächsische Gefängnisse verteilt.

Den Männern werden 13 Taten in Niedersachsen, Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen sowie Thüringen vorgeworfen. Das Trio wurde am Mittwoch nach einem Einbruch in Reichenberg in Bayern gestellt. Die Schadenssumme soll bei rund 650.000 Euro liegen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls.

Nach Angaben der Beamten kam es bei der Festnahme in Würzburg zu einer Verfolgungsjagd. Doch die Flucht der Männer sei schnell beendet gewesen, weil sie mit ihrem Wagen auf einem Feldweg einen Unfall hatten.

