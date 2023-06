Niedersachsen: Brand in Küche – zwei Verletzte Personen

Wettrup In Wettrup brennt ein Haus und in Georgsmarienhütte musste sich eine vierköpfige Familie aus einem brennenden Auto retten

In einer Küche in einem Haus in Wettrup hat es gebrannt. Zwei Personen sind verletzt – eine von ihnen schwer. (Symbolbild)

Zwei Menschen sind bei einem Brand in Wettrup (Landkreis Emsland) verletzt worden - einer davon lebensgefährlich. Beide wurden am Freitagmorgen in Krankenhäuser gebracht, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Feuer sei aus noch unbekannter Ursache in der Küche des Hauses ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten es dann rasch gelöscht. Aufgrund von Ruß und Rauchgasen bleibe die Wohnung vorerst dennoch unbewohnbar. Ersten Schätzungen zufolge belaufe sich der Sachschaden auf rund 15 000 bis 20 000 Euro. Zu den Verletzten konnte der Sprecher zunächst keine weiteren Angaben machen.

In Georgsmarienhütte stand ein Auto einer vierköpfigen Familie in Flammen

Während der Fahrt auf der Autobahn 33 bei Georgsmarienhütte hat das Auto einer Familie plötzlich Feuer gefangen. Die Insassen hätten am Donnerstagabend rechtzeitig den Brandgeruch wahrgenommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 53 Jahre alte Fahrer konnte von der Autobahn abfahren, ehe die ersten Flammen aus den Lüftungsschlitzen des Fahrzeuges schlugen.

Zusammen mit seiner 52 Jahre alten Frau und den beiden 12-jährigen Kindern verließ der Mann das brennende Fahrzeug. Das Auto sei jedoch nicht mehr zu retten gewesen. Durch die Flammen ist den Angaben zufolge ein Totalschaden am Fahrzeug entstanden. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine höhere vierstellige Summe. Zur Brandursache konnte sie am Freitag noch keine Angaben machen.

red

