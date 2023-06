Vermutlicher Unfallverursacher von Rennau begeht Fahrerflucht

Rennau Nach dem gestrigen Unfall auf der A2 schwebt ein 30-Jähriger in Lebensgefahr. Unfallverursacher und Beteiligter entfernten sich.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf er A2 bei Rennau ist ein 30-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfallverursacher sowie ein in den Unfall verwickelten LKW-Fahrer entfernten sich vom Unfallort. (Symbolbild)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am gestrigen Tag in Höhe der Anschlussstelle Rennau auf der A2 in Richtung Hannover ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person lebensgefährlich verletzt wurde. Nach Angaben von Unfallbeteiligten und Zeugen könnte der Unfall durch einen Fahrstreifenwechsel eines bislang unbekannten Fahrzeugs verursacht worden sein, wie die Polizei mitteilte.

Aufgrund dessen habe der Fahrer des verunfallten Fahrzeuges, die Kontrolle verloren und sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Bei dem Aufprall wurde ein 30-jähriger Mann aus dem Auto geschleudert und auf der Fahrbahn liegend von einem LKW erfasst.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben

Sowohl der vermutliche Unfallverursacher, als auch der beteiligte LKW entfernten sich anschließend vom Unfallort. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den weiteren Unfallbeteiligten geben können. Zeugenhinweise nimmt die Autobahnpolizei unter (0531) 4763715 entgegen.

Bei dem 30-Jährigen, der aus dem Fahrzeug geschleudert wurde, besteht weiterhin Lebensgefahr. Die vier weiteren Insassen wurden bereits aus den Krankenhäusern entlassen.

