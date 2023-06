Sösetalsperre Am offenen Herzen: Älteste Talsperre im Harz wird saniert

Drei große Bohrgeräte höhlen nach und nach den Damm aus, die Bohrlöcher werden nach und nach mit Beton gefüllt. 450 dieser Löcher müssen die Maschinen am Ende in den Granit fräsen. Jede Maschine schafft dabei etwa zwei Löcher pro Tag.

Osterode Die Bauarbeiten an der Sösetalsperre bei Osterode schreiten voran: Drei Riesenmaschinen bohren über 600 Löcher in den Damm. Was es damit auf sich hat.