PSD-Bank Braunschweig zeichnet besondere Schulprojekte aus

12.500 Euro gehen an sieben Schulen der Region beim Wettbewerb „Eure Vision - unsere Aktion" der PSD-Bank Braunschweig.

Eine Regentonne für den Schulgarten anschaffen, damit kein Tropfen Wasser mehr verschenkt wird, aus alten Laptop-Akkus Power-Banks bauen und diese mit Solarstrom aufladen, damit die Tablets im Unterricht nachhaltig geladen werden können oder eine Schulwerkstatt, in welcher aussortierte und kaputte Kleidung repariert und neues Leben eingehaucht werden soll.

12.500 Euro gehen an sieben Schulen in unserer Region

Nachhaltige und kreative Ideen gab es in diesem Jahr beim 17. Schulideen-Wettbewerb „Eure Vision – unsere Aktion“ der PSD-Bank Braunschweig jede Menge. 68 kreative Schulprojekte aus Süd-Ost-Niedersachsen und Sachsen-Anhalt wurden eingereicht und insgesamt werden 24 Projekte mit 49.900 Euro gefördert. Sieben Projekte hat eine Jury davon in unserer Region ausgewählt. Diese sieben Schulen können ihre kreativen Ideen nun Dank des Preisgeldes von insgesamt 12.500 Euro verwirklichen, heißt es in der Pressemitteilung.

Carsten Graf, Vorstandssprecher der PSD-Bank Braunschweig, ist von dem Wettbewerb begeistert: „Die Projekte zeigen, dass in unseren Schulen viele Ideen schlummern. Wenn Schüler, Eltern und Lehrer Hand in Hand arbeiten, lässt sich viel bewegen. Gern unterstützen wir beispielhafte Projekte und werden damit unserem genossenschaftlichen Förderauftrag gerecht.“

Viele nachhaltige Projekte sind 2023 mit dabei

Neben Carsten Graf setzte sich die Jury aus Petra Schulze, Stadt Braunschweig, Dagmar Stein, Regionales Landesamt für Schule und Bildung, Andreas Brudke, PSD-Bank Braunschweig und Ida Wittenberg, Projektredakteurin unserer Zeitung zusammen.

Zu den sieben Gewinner-Schulen gehören die Edith Stein Grundschule mit dem Projekt „steht Wasser in der Tonne“, die Grundschule Bebelhof „Jung und alt miteinander“, die IGS Wallstraße mit dem Projekt „Helden des Alltags – soziale Projekte“, die Rudolf-Dießel Schule und das Vorhaben „Upcycling- und Reparaturwerkstatt“, die Christophorusschule im CJD Braunschweig mit dem Projekt „Nachhaltige Energie für den Unterricht“, die Fritz-Reuter-Realschule und der Rap-Workshop „Eine Welt gegen Rassismus“ und das Christian-von-Dohm-Gymnasium in Goslar mit dem Projekt „Alles ,nur’ Theater“.

