Zukunft Bilden Mental stak in herausfordernden Zeiten – so geht es

Wie kann ich es schaffen, mein Gehirn immer wieder auf Leistung zu bringen oder aber zwischendurch mal kurz und effektiv abzuschalten und mich auf positive Gedanken zu konzentrieren? Die Gesundheitspsychologin Corinna Werner kennt die Antwort: „Wir sollten uns jeden Tag bewusst machen, wer wir sind und was wir alles können. Denn neben den negativen Dingen, die um uns herum passieren, gibt es auch viele positive Dinge. Wenn wir ein paar dieser Gedanken jeden Morgen aufschreiben, können wir positiv in den Tag starten.“

Auszubildende der Region haben sich beim Workshop „Mental stark und Brain fit“ mit vielen verschiedenen Techniken beschäftigt, um ihre mentale Stärke zu trainieren und dann einzusetzen, wenn sie diese am Dringendsten brauchen. Die jungen Erwachsenen sind Teilnehmer der Bildungsinitiative „Zukunft Bilden“ unserer Zeitung und können aus einem vielseitigen Mitmach-Programm wählen.

GTD-Methode steht im Fokus des Workshops

Doch nicht nur Übungen, sondern auch Methoden – etwa zur Organisation des Alltags – standen im virtuellen Workshop auf dem Programm. Corinna Werner gab den Azubis dafür die „Getting-Things-Done“-Methode mit an die Hand: Sie dient vor allem dem besseren Zeitmanagement. Im Kern gehe es bei dieser Methode darum, den Kopf frei zu bekommen. Gedanken sollen aus dem Kopf kommen und in eine To-Do-Liste übertragen werden. „Wichtig ist, dass ihr nicht ständig an die nächste Aufgabe denkt“, sagt Werner. „So könnt ihr eure Produktivität steigern.“

