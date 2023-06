Schüler der Region informieren sich über Hassrede im Netz

Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

„Hate Speech oder Hassrede ist ein Angriff auf die Menschenwürde. Behauptungen wie: ‚das ist doch nicht so schlimm‘, sind falsch. Hate Speech verroht, schafft ein feindseliges Klima und senkt die Hemmschwelle für körperliche Gewalt“, sagt Medienexperte Falk-Martin Drescher und bringt damit das Thema auf den Punkt: Hassrede sollte nicht zum Alltag gehören.

Genau mit diesem Thema haben sich Schülerinnen und Schüler aus dem Projekt „funky“ und Auszubildende aus dem Projekt „Zukunft Bilden“ beim „Digital Day“ unserer Zeitung auseinandergesetzt. Einen Vortrag zum Thema hielt Falk-Martin Drescher, bevor die Podiumsdiskussion eröffnet wurde. Carolin Scherf, Pressesprecherin bei der Polizei Braunschweig, und Content-Creatorin Adina Eggert haben sich dabei den Fragen der Teilnehmenden gestellt.

„Hate Speech“ kann überall passieren - auch auf dem Schulhof

Falk-Martin Drescher (von rechts), Carolin Scherf und Adina Eggert bei der Podiumsdiskussion. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

„Worin unterscheidet sich eigentlich Mobbing von Hassrede?“, fragt eine der Schülerinnen. Der Begriff Mobbing stehe in der Regel für Anfeindungen und Schikanen gegen Einzelpersonen, wobei Täter und Opfer sich meist persönlich kennen. Dagegen richte sich Hate Speech in der Regel gegen ganze Personengruppen und basiere oft auf menschenverachtendem Hass und Intoleranz, oft verbunden mit Rassismus, Sexismus oder ähnlichen Feindseligkeiten, erklärte Scherf.

Typische Muster von Hate Speech seien Beleidigungen, Falschbehauptungen, Vorurteile, Verschwörungstheorien, Emotionalisierungen und Gewaltandrohungen. „Hate Speech kann überall passieren – auch auf dem Schulhof, auf dem Fußballplatz oder in der Bar“, erklärte Drescher weiter. „Es ist nur so typisch für das Internet, weil da die Hemmschwelle um ein Vielfaches niedriger ist und man sich in der vermeintlichen Anonymität verstecken kann.“

Mit „Lovespeech“ ein Zeichen gegen Hass im Netz setzen

„Und sind Sie persönlich auch schon mit Hassrede in Berührung gekommen?“, lautete eine weitere Frage. „Zum Glück ist meine Community bei Instagram sehr freundlich und positiv gestimmt“, antwortete Adina Eggert. „Jedoch habe auch ich schon bei Freunden erlebt, was Hass im Netz bedeuten kann. Ich habe daraus gelernt, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen und es nicht alleine mit sich herumtragen.“ Lovespeech – das Verbreiten von Liebe und Freude durch wertschätzende Sprache zeige Gesicht gegen Hass und Hetze. Und auch Scherf betonte: „Das Schlimmste, was wir tun können, ist nichts zu tun. Hassrede sollten wir niemals hinnehmen. Stattdessen ist es wichtig, die richtigen – manchmal auch rechtlichen – Schritte einzuleiten.“

Tipps zum Umgang mit Hate Speech gab es mehrere: Wer Hate Speech in sozialen Netzwerken beobachtet, sollte den Betroffenen Hilfe und Unterstützung anbieten, sie verteidigen, Falschbehauptungen widersprechen und zur Gegenrede ansetzen. Wer selbst von Hate Speech betroffen ist, soll die Dinge nicht klaglos über sich ergehen lassen, sondern Hilfe suchen, Beratungsangebote nutzen und Straftaten wirklich bei der Polizei anzeigen. Als Beweis sollte man einen Screenshot von der betreffenden Äußerung mitsamt der URL, also der genauen Web-Adresse, anfertigen. Auf sozialen Netzwerken gelte dabei die „IBM-Regel“: Ignorieren, blockieren, melden.

Noch mehr zum Thema

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de