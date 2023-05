Klinikärzte in Braunschweig und Region zu Warnstreik aufgerufen

Hannover. Der Marburger Bund ruft am Dienstag erneut zu Warnstreiks an kommunalen Krankenhäusern auf – auch in Wolfsburg, Wolfenbüttel, Peine und Königslutter.

Das Foto entstand während des Warnstreiks der Gewerkschaft Marburger Bund vor wenigen Wochen im März. Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken wollen auch an diesem Dienstag, 9. Mai, in mehreren Bundesländern für bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen demonstrieren.

Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Kliniken in Niedersachsen sollen sich am heutigen Dienstag an einem ganztägigen Warnstreik beteiligen. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat dazu bundesweit aufgerufen.

In Niedersachsen sind rund 40 Krankenhäuser betroffen, darunter das Awo-Psychiatriezentrum Königslutter sowie die städtischen Kliniken in Braunschweig, Peine, Wolfenbüttel und Wolfsburg. Dem Marburger Bund zufolge ist überall ein Notdienst gewährleistet.

Marburger Bund fordert 2,5 Prozent mehr Geld und Inflationsausgleich

Bundesweit fordert die Gewerkschaft von den Arbeitgebern einen Inflationsausgleich sowie eine einheitliche Erhöhung der Gehälter um 2,5 Prozent. Beides soll rückwirkend für den 1. Januar 2023 umgesetzt werden. Laut Marburger Bund wird bundesweit für rund 55.000 Ärzte verhandelt. Die Arbeitgeber sprechen von rund 60.000 Betroffenen.

Die nächste Verhandlungsrunde mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (VKA) ist für den 22. Mai geplant. Die VKA kritisierte die Warnstreiks in einer Mitteilung. Diese würden die Krankenhäuser, Patientinnen und Patienten belasten.

dpa

