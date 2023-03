Ungleiche Bezahlung im Sport – Wo eine Gifhornerin Hilfe fand

Tennis spielen, das ist Anna Klasens Leidenschaft. Schon als Fünfjährige steht sie auf dem Platz, ein Jahr vor Beginn ihres Abiturs beginnt ihre Profikarriere, 2015 erreicht sie mit Rang 426 ihre bisher beste Platzierung in der Weltrangliste. Leistungssport ist ein Fulltime-Job, doch davon leben? Das ist schwer. Was etwa über Preisgelder reinkommt, fließt gleich wieder ins Training, in die Reisen oder Ausrüstung – monatlich laufen auch schon mal Kosten von bis zu 10.000 Euro auf, sagt sie. „Ich bin auf Unterstützung von außen angewiesen.“

Für Frauen ist es häufig sehr schwer, an Sponsoren zu kommen

Der 29-Jährigen gebürtigen Hankensbüttelerin geht es wie vielen Frauen, die es zwar in ihrer Sportart weit gebracht haben, viel Zeit in das Training und ihre Karriere investieren, aber trotzdem dazuzuverdienen oder sich auf Sponsoren stützen müssen. Doch an Unterstützer zu kommen, ist nicht einfach: Viele Unternehmen investieren lieber in den Männer- als in den Frauensport.

Für Anna Klasen war es deshalb eine glückliche Fügung, dass sie vor anderthalb Jahren über eine Freundin auf eine Plattform stieß, die sich für mehr Chancengleichheit im Sport einsetzt. Die Gründerinnen Laura Elbers und Lina Soffner aus Oldenburg bringen mit „Equalchamps“ Unternehmen und sportliche Talente zusammen. Mithilfe eines Algorithmus können Sponsoringangebote passend zum Profil der Athletinnen gemacht werden. Beim Start-up-Stammtisch im Braunschweiger Trafo Hub stellten die beiden jüngst ihr Konzept vor: Die Sportlerinnen geben an, welche Art von Sponsoring sie suchen und stellen sich und ihre Sportart vor. Die Unternehmen bekommen dann die Frauen vorgeschlagen, die sie am besten repräsentieren. „Wir wollen dazu beitragen, dass Frauen im Sport gesehen werden“, sagt Laura Elbers.

Zwei Gründerinnen stellen ihr Start-Up im Braunschweiger Trafo Hub vor

Entstanden ist die Idee an der Uni: Die beiden Frauen studierten Entrepreneurship und Management in Lüneburg, eine befreundete Handballerin erzählte ihnen von ihren Erfahrungen: Sie spielte in der 2. Liga, musste die Kosten für Fahrten und Training selbst tragen, während ihr Freund, der einige Ligen unter ihr spielt, mit dem Sport schon Geld verdient. Auch Erfolge werden im Handballsport unterschiedlich vergütet.

Lina Soffner (links) und Laura Elbers haben die Plattform "Equalchamps" gegründet, um Sportlerinnen und Unternehmen zusammenzubringen. Beim Start-up-Stammtisch im Braunschweiger Trafo Hub diskutieren sie mit Moderator Falk-Martin Drescher. Foto: https://carisma-media.de/

Die Oldenburgerinnen begannen, sich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen und stießen auf interessante Zahlen: etwa, dass 93 Prozent des weltweiten Sponsoring-Volumens in den Männer-Sport fließen, Frauen also kaum finanziell unterstützt werden – was auch daran liegt, dass Medien weniger über Frauensport berichten und weniger Zuschauer die Wettkämpfe verfolgen. Das ändert sich zwar schleichend – vor allem der Erfolg der deutschen Fußballfrauen bei den Europameisterschaften hat im vorigen Jahr einen regelrechten Zuschauer-Boom ausgelöst. 18 Millionen TV-Zuschauer verfolgten das Finale – ein Rekord. Aber in anderen Sportarten sieht das noch anders aus.

Randsportarten bekommen von den Medien kaum Aufmerksamkeit

„Uns ist es wichtig, die Vielfalt des Sports abzudecken“, sagt Lina Soffner. „Vor allem Randsportarten bekommen wenig Aufmerksamkeit von den Medien.“ Bei „Equalchamps“ melden sich deshalb auch Dart-, oder Tischtennis-Spielerinnen, von Taekwondo über Rudern bis Skilaufen sind viele Sportarten vertreten. Selbst ein Drachenbootteam brustkrebserkrankter Frauen aus Wilhelmshaven ist dabei. Insgesamt 150 Sportlerinnen haben sich inzwischen auf der Plattform registriert, 60 Unternehmen sind dabei. 50 passende Sponsorings konnten inzwischen gefunden werden. Noch 2023 soll die Plattform auf 500 Sportlerinnen anwachsen. Bei erfolgreicher Vermittlung behalten die Gründerinnen 15 Prozent Provision ein.

In Anna Klasens Fall stieß ein Unternehmen aus der Nahrungsergänzungsmittel-Branche auf die Tennisspielerin. Die Sportlerin setzt sich intensiv mit Ernährung und Gesundheit auseinander, gibt ihre Erfahrungen über ihren Podcast „Wellbeing Anna“ und ihren Instagram-Account weiter – und konzentriert sich sonst voll auf das Tennisspielen. Ihr Ziel: „Ich möchte das noch lange auf höchstem Niveau machen – und dafür meine ganze Kraft einsetzen.“

