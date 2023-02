Salzgitter. Im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst kündigen die Gewerkschaften weitere Warnstreiks an. Worauf sich die Bürger einstellen müssen.

In der vorigen Woche wurde unter anderem auch in Braunschweig gestreikt. Zur Kundgebung auf dem Schlossplatz versammelten sich zahlreiche Beschäftigte des öffentlichen Dienstes.

Tarifstreit Hier wird heute in Salzgitter und Peine gestreikt

Im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen weitet Verdi die Warnstreiks aus. Heute treten die Beschäftigten in Salzgitter und Peine erneut in den Warnstreik, kündigten die Gewerkschaften an.

In Salzgitter sind neben Stadt und Stadtreinigung auch der Energieversorger WEVG, der Abwasserentsorger ASG, die Agentur für Arbeit, das Jobcenter und der Eigenbetrieb 85, der unter anderem für die Reinigung der Schulen zuständig ist, zum Streik aufgerufen. Die Streikenden treffen sich um 9 Uhr zu einer Kundgebung vor dem Rathaus in Lebenstedt. Auch die Kommunalgewerkschaftkomba ruft zu ganztägigen Warnstreiks auf.

Auch Kitas sind von den Warnstreiks betroffen

In Peine sind laut Verdi die Stadt, der Landkreis und die kreisangehörigen Gemeinden (alle einschließlich der Kitas), Stadtentwässerung, Stadtwerke und Wasserverband zu Warnstreiks aufgerufen. Die Demonstration findet ab 10 Uhr ab Peiner Festsäle statt, die Kundgebung startet um 10:30 Uhr am Marktplatz.

Keine Einigung erzielt – wieder Warnstreiks in Salzgitter

Verdi droht mit mehr Streiks- „Richtig Druck auf dem Kessel“

Warnstreik im öffentlichen Dienst legt Teile Wolfsburgs lahm

Am Donnerstag waren die Tarifparteien ohne Ergebnis auseinandergegangen. Zuvor hatten in Niedersachsen 14.000 Beschäftigte für mehr Lohn gestreikt. Die Gewerkschaften verlangen 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die kommunalen Arbeitgeberverbände hatten eine Entgelterhöhung um fünf Prozent in zwei Schritten, Einmalzahlungen im Wert von insgesamt 2.500 Euro und ein verbessertes Weihnachtsgeld angeboten.

Am Mittwoch gibt es auch eine Kundgebung in Wolfenbüttel

Verdi-Geschäftsführer Sebastian Wertmüller: „Die Arbeitgeber haben es noch nicht verstanden: Für unsere Kolleginnen und Kollegen geht es um die existenzielle Frage, ob sie von ihrer Arbeit noch ihren Lebensstandard bezahlen können. Da helfen blumige Aussagen über die Inflationsentwicklung nicht weiter, die Wirklichkeit findet sich im Supermarkt, wo die Preise um 20 Prozent gestiegen sind. Wir können nur warnen, der Druck im Kessel ist schon jetzt sehr hoch.“

Am Mittwoch sind außerdem Beschäftigte von Stadt und Landkreis Wolfenbüttel zu Streiks aufgerufen. Einbezogen sind auch kommunale Kitas. Dazu soll es ab 9.30 Uhr eine Auftaktveranstaltung auf dem Bahnhofsvorplatz geben. Für 10 Uhr ist eine Menschenkette ums Kreishaus geplant.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de