Kommt Bahnstrecke Salzgitter Lebenstedt-Fredenberg wieder?

Bei einem alten Herzensthema wittern SPD und Grüne Morgenluft: Nachdem das Projekt „Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken“ im ersten Anlauf ab 2013 eher bescheidene Erfolge zeitigte, setzt die neue rot-grüne Koalition ein Jahrzehnt später auf bessere Rahmenbedingungen. „Für eine echte Mobilitätswende müssen wir das Angebot an Bus- und Schienenverkehren deutlich verbessern. Das gilt insbesondere für den ländlicheren Raum von Niedersachsen“, sagte Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) unserer Zeitung. Und verspricht: „Dazu werden wir den im Jahr 2013 eingeleiteten Reaktivierungsprozess von Bahnstrecken neben einem Ausbau von Landesbuslinien zielgerichtet fortführen.“

Was wird mit Salzgitter-Strecke?

Am Donnerstag legten SPD und Grüne dazu einen Antrag im Landtag vor. Der Grünen Fraktionsvorsitzende Detlev Schulz-Hendel hatte schon im Vorfeld der Landtagsdebatte auf Erfahrungen aus der rot-grünen Koalition von 2013 bis 2017 hingewiesen. Von 2013 bis 2015 hatte Niedersachsen laut Wirtschafts- und Verkehrsministerium „eine breit angelegte landesweite Streckenreaktivierungsuntersuchung durchgeführt“. 74 Strecken kamen seinerzeit in die erste Stufe einer Voruntersuchung, 28 schafften es immerhin in Stufe 2. Die acht in einer „Nutzwertanalyse“ am besten bewerteten Strecken kamen schließlich in ein standardisiertes Bewertungsverfahren. Unter den finalen vier mit einem positiven Nutzen-Kosten-Verhältnis war auch die Strecke Salzgitter-Lebenstedt – Salzgitter-Fredenberg. Reaktiviert wurden aus jener Tranche aber nur eine Strecke in Einbeck sowie die Verbindung Bad Bentheim-Neuenhaus.

Verbesserte Förderung

„Dieser Prozess soll jetzt wieder aufgenommen werden“, so Schulz-Hendel. „Sehr vorteilhaft“ nannte der Grüne bei einer Pressekonferenz der Grünen-Fraktion die Änderungen bei der Bundesförderung. Sie betrage nun bis zu 90 Prozent der Baukosten. „Es wurden neue Fördertatbestände geschaffen und Mindestvorhabengrößen gesenkt“, heißt es im rot-grünen Antrag. Auch Kriterien wie Treibhausgasemissionen oder die Anbindung von zentralen Orten würden künftig bei der Gesamtrechnung berücksichtigt. Außerdem habe der Bund die Mittel massiv aufgestockt. Der Antrag von SPD und Grünen fordert, „zeitnah“ ein neues Reaktivierungsprogramm aufzulegen. „Ziel muss dabei auch sein, die Mittelzentren und touristisch relevanten Destinationen anzubinden und untereinander zu verbinden“, heißt es weiter. Die Kommunen benötigen laut Schulz-Hendel Unterstützung etwa für Machbarkeitsstudien – sofern die nicht schon längst in den Schubladen liegen. Als Beispiel nannte der Grüne auch die lange diskutierte Strecke Braunschweig-Wendeburg-Harvesse („Spargelexpress“). „Durch diesen sogenannten Spargelexpress könnte eine Lücke im SPNV zwischen dem Osten und Norden des Landkreises Peine in die Stadt Braunschweig bis weiter nach Salzgitter geschlossen werden“, so der Peiner CDU-Abgeordnete Christoph Plett in einer Landtagsanfrage. 2015 hatte das Land wegen nicht ausreichender Wirtschaftlichkeit das Projekt gestoppt. Durch die Ansiedlung von VW am Standort Harvesse sei eine neue Situation entstanden, so Plett, die Strecke sei von VW für den Güterverkehr instandgesetzt. In Salzgitter soll die Reaktivierung ab Lebenstedt über Fredenberg bis zum Bosch-Standort samt Wasserstoffcampus führen.

„Der Regionalverband Großraum Braunschweig verfolgt drei Reaktivierungsstrecken im Verbandsgebiet“, hieß es auf Anfrage, Machbarkeitsstudien lägen vor. Es sind der „Spargelexpress“, die Salzgitter-Strecke Lebenstedt-Lichtenberg via Fredenberg und Helmstedt-Schöningen. „Die Reaktivierung von Bahnstrecken wird von uns kontinuierlich vorangetrieben“, so Verbandsdirektor Ralf Sygusch unter Verweis auf das Konzept „2030+“. Fragen nach der Wirtschaftlichkeit müssten sauber beantwortet werden, betont er.

„Den neuen Anlauf an sich finden wir sehr positiv“, sagt Malte Diehl vom Fahrgastverband Pro Bahn. Für ihn ist entscheidend, dass es bei der Bewertung der geplanten Strecken Freiraum gebe und nicht alles in ein Konzept gezwungen werde. Sinnvoll wäre auch ein landesweites Nahverkehrskonzept wie in Schleswig-Holstein, sagt Diehl weiter. Den Regionalverband Großraum Braunschweig sieht er beim Thema Konzepte gut unterwegs. „Viele Regionen haben sich bereits auf den Weg gebracht“, sagte auch der Grüne Schulz-Hendel im Landtag. Es gebe 60 potentielle Strecken, die man möglicherweise reaktivieren könne. Dazu soll wie früher ein Lenkungskreis gebildet werden. Minister Lies wies im Landtag aber darauf hin, dass bei einer Förderung das Land auch 20 Jahre lang den Betrieb sicherstellen müsse.

