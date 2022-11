Zugverkehr: Strecke Berlin-Hannover bleibt eine Woche gesperrt

Gifhorn. Am Donnerstag sind zwei Güterzüge bei Gifhorn kollidiert, deswegen kommt es zu Zugausfällen und Verspätungen. Welche Züge betroffen sind.

Das Bahnchaos wird so schnell nicht abreißen: Wegen der Kollision zweier Güterzüge bei Leiferde am Donnerstag ist die Bahnstrecke zwischen Gifhorn und Meinersen bis auf Weiteres gesperrt. Die Reparaturen werden laut DB Netz AG mindestens bis Sonntagabend andauern.

Umleitungen im Fernverkehr – mindestens eine Woche lang

Im Fernverkehr kommt es laut Deutscher Bahn noch bis mindestens Sonntag, 27. November, zwischen Berlin und Hannover zu Verspätungen und Zugausfällen. Folgende Verbindungen sind betroffen:

ICE-Züge NRW – Hamm bzw. Münster/Westf – Hannover – Berlin werden umgeleitet und verspäten sich um mindestens 90 Minuten. Der Halt Wolfsburg entfällt. Ersatzweise halten die Züge in Stendal.

NRW – Hamm bzw. Münster/Westf – werden umgeleitet und verspäten sich um mindestens 90 Minuten. Der Halt Wolfsburg entfällt. Ersatzweise halten die Züge in Stendal. ICE-Züge Schweiz – Karlsruhe – Frankfurt(M) – Kassel – Berlin werden umgeleitet. Ersatzweise halten die Züge in Erfurt und Halle.

werden umgeleitet. Ersatzweise halten die Züge in Erfurt und Halle. IC-Züge Ostseebad Binz – Berlin – Hannover – Dortmund – Köln werden umgeleitet und verspäten sich um mindestens 90 Minuten. Der Halt Wolfsburg entfällt. Ersatzweise halten die Züge in Stendal und Salzwedel.

Ostseebad Binz – – Dortmund – Köln werden umgeleitet und verspäten sich um mindestens 90 Minuten. Der Halt Wolfsburg entfällt. Ersatzweise halten die Züge in Stendal und Salzwedel. IC-Züge Leipzig – Magdeburg – Hannover – Bremen – Emden – Norddeich Mole fallen zwischen Leipzig und Hannover aus.

– Bremen – Emden – Norddeich Mole fallen zwischen Leipzig und Hannover aus. IC-Züge Amsterdam – Osnabrück – Hannover – Berlin enden und beginnen bereits in Hannover Hbf. Die Halte in Wolfsburg, Stendal und Berlin entfallen.

Zugunglück in Gifhorn- Die Bilder des Tages Zugunglück in Gifhorn- Die Bilder des Tages Zwei Güterzüge stießen bei Dalldorf im Kreis Gifhorn zusammen. Einsatzkräfte befürchteten eine Explosion. Foto: Bernd Behrens, DPA/ Bundespolizeiinspektion Hannover/ Fernando Martinez Lopez, Kreisfeuerwehr Gifhorn

Ersatzverkehr auf Strecken Wolfsburg-Hannover und Gifhorn-Uelzen

Neben dem Fernverkehr sind auch Strecken des Nahverkehrs betroffen. Wie der Zugbetreiber Enno mitteilt, ging mit der Zugkollision auch eine größere Beschädigung an der Gleisinfrastruktur einher. Die Störung wird daher vermutlich auch noch über einen längeren Zeitraum anhalten.

Die Linie des Enno RE30 von Hannover nach Wolfsburg ist teilweise gesperrt. Es pendeln Züge auf dem Teilabschnitt zwischen Hannover und Meinersen sowie Wolfsburg und Gifhorn. Auf dem gesperrten Abschnitt zwischen Gifhorn und Meinersen sind Busse im Pendelverkehr eingesetzt.

RE30 von Hannover nach Wolfsburg ist teilweise gesperrt. Es pendeln Züge auf dem Teilabschnitt zwischen Hannover und Meinersen sowie Wolfsburg und Gifhorn. Auf dem zwischen und sind im Pendelverkehr eingesetzt. Auf der Strecke der Erixx -Verbindung RB47 Uelzen – Braunschweig fallen etliche Zugverbindungen aufgrund der hohen Streckenauslastung aus. Die Züge der Linie RB47 beginnen und enden deshalb in Wieren. Zwischen Wieren und Uelzen fahren Ersatzbusse . Ausgenommen davon sind jeweils die ersten und letzten drei Verbindungen je Richtung.

-Verbindung RB47 fallen etliche Zugverbindungen aufgrund der hohen Streckenauslastung aus. Die Züge der Linie RB47 beginnen und enden deshalb in Wieren. Zwischen und Uelzen fahren . Ausgenommen davon sind jeweils die ersten und letzten drei Verbindungen je Richtung. Die Kreisstraße zwischen Dalldorf und Meinersen ist ebenfalls gesperrt, dies führt zu Umleitungen des lokalen Busverkehrs der Verkehrsgesellschaft VLG.

Alternativ können Reisende nach Hannover den Schienenersatzverkehr nach Braunschweig nutzen. Von dort fahren die Westfalenbahn und IC-Züge nach Hannover. Die Fahrtzeit verlängert sich dadurch um etwa eine Stunde. Mehr Informationen bei Enno und Erixx und auf der Seite der Deutschen Bahn.

Schlechte Stimmung am Braunschweiger Bahnhof

Am Bahnhof wirkt sich das Zugchaos auch auf die Stimmung aus. Menschenmassen versammeln sich vor der Anzeigetafel und Schlangen bilden sich vor dem Informationsschalter. Es herrscht Wirrwarr. Auch vor dem Bahnhof stauen sich die Menschen an den Bushaltestellen und versuchen herauszufinden, wie sie nun an ihr Ziel kommen. Unsere Reporterin war mitten im Geschehen – wie der Gemütszustand vor Ort aussah, lesen Sie hier.

