Verkehrspolitik Appelle an Berlin: „Weddeler Schleife darf nicht scheitern“

Die Bundesregierung prüft weiter die Freigabe der Mittel aus dem Bundeshaushalt für den zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke Weddeler Schleife zwischen Braunschweig und Wolfsburg. Im Interview mit unserer Zeitung äußerte sich der ehemalige Bahn-Beauftragte der Bundesregierung Enak Ferlemann (CDU), der die Finanzierung eingefädelt hatte, verständnislos über den Vorgang. „Alle Prüfungen sind längst gelaufen“, sagte er und verwies auf die jahrelangen Beratungen zwischen Bahn, Bund, Land und Regionalverband sowie Diskussionen im Bundestags-Haushaltsausschuss.

Der damalige Parlamentarische Staatssekretär aus dem Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann, 2021 beim „ersten Spatenstich“ für den Ausbau der Weddeler Schleife. Foto: Peter Sierigk / Sierigk, Peter Sierigk, Peter

Falls das Geld – es geht um etwa die Hälfte der Gesamt-Baukosten von rund 150 Millionen – nicht in den kommenden Wochen fließt, könnte Ende des Jahres ein Baustopp drohen. Ferlemann sagte, der Bund dürfe die DB Netz AG, die die Kosten vorstreckt, „auf keinen Fall hängen lassen und riskieren, dass das Projekt nicht fertiggestellt wird“. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) erklärte gegenüber unserer Zeitung, im Fall eines Abbruchs drohe ein großer wirtschaftlicher Schaden weit über die Region hinaus. „Da der Bund den Ausbau der Weddeler Schleife selbst als Leuchtturmprojekt seiner Verkehrspolitik benennt“, so Althusmann, „muss er die erforderlichen Mittel schnellstmöglich freigeben“.

Aufruf zur Geschlossenheit

Auch die Gruppe der Braunschweiger SPD-Abgeordneten im Niedersächsischen Landtag forderten am Donnerstag den Bund auf, die beschlossene Finanzierung umzusetzen. An die Bundespolitik appellierten sie, „gegenseitige Schuldzuweisungen über angebliche Versäumnisse der Vergangenheit“ zu unterlassen. Am Vortag hatten die Bundestagsabgeordneten Anikó Glogowski-Merten (FDP) und Christos Pantazis (SPD) den Prüfvorgang verteidigt und Fehler beim Finanzierungskonzept beklagt. Zu Wort meldete sich auch der Braunschweiger Bundestagsabgeordnete Carsten Müller (CDU). Er warf den beiden Abgeordneten vor, dem Bauprojekt zu schaden und sich gegen eine breite überparteiliche Allianz zu stellen.

Ob die Bundesregierung über alternative Finanzierungsmöglichkeiten nachdenkt, wollte ein Sprecher von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Donnerstag nicht sagen, nur dass es sich bei der Prüfung „um einen verwaltungsinternen Vorgang handelt, bei dem es um formale Fragen der Rechtsgrundlage und Dokumentation des Bundesinteresses an dem Vorhaben geht“. Das beteiligte Bundesfinanzministerium von Christian Lindner (FDP) verweigerte unter Verweis auf das laufende Verfahren eine Stellungnahme.

