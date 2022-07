Long-Covid: Symptome sind abhängig von den Virusvarianten

Long-Covid, Post-Covid? Was ist das überhaupt? Wie zeigen sich Langzeitfolgen einer Corona-Infektion, und wie werden sie behandelt? Darüber können sich Leserinnen und Leser unserer Zeitung am Mittwoch, 13. Juli, im Medienhaus im Gespräch mit Expertinnen und Experten aus unserer Region informieren.

Einer der Teilnehmer auf dem Podium ist Privat-Dozent Dr. Thomas Bitter, Chefarzt der Klinik für Pneumologie und Beatmungstherapie im Städtischen Klinikum Braunschweig.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Herr Dr. Bitter, welche Erkenntnisse über Long-Covid haben Sie im Braunschweiger Klinikum gesammelt?

Long-Covid ist ein sehr heterogenes Krankheitsbild und umfasst per Definition fortwährende Covid 19- Symptome, welche über einen Zeitraum von mehr als 4 Wochen persistieren (bei mehr als 12 Wochen wird es als Post-Covid bezeichnet). Sowohl die Ausprägung als auch die Art der Symptome können wirklich sehr unterschiedlich sein.

Behandeln Sie Patienten, die unter Long- bzw- Post-Covid leiden?

Initial hatten wir viele SARS-CoV2-Infizierte mit schweren Lungenerkrankungen auf den (Intensiv-)Stationen, so dass die Idee aufkam, die niedergelassenen Kollegen auch bei der Nachbetreuung zu unterstützen. Aus diesem Grund hatten wir einen Antrag auf eine spezialisierte Ermächtigungsambulanz für Post-Covid-Patienten in Braunschweig gestellt. Erfreulicherweise berichteten die Praxen jedoch, dass sie hier genügend Kapazitäten hätten und kein weiterer Unterstützungsbedarf bestünde, so dass ich Long/Post-Covid-Patienten aktuell nur in kleinerem Umfang im Rahmen meiner Privatambulanz sehe.

Was sind nach Ihren Erfahrungen die Hauptsymptome?

Wie gesagt: sehr heterogen. Zu uns Pneumologen führen die Patienten vorwiegend Symptome wie anhaltender Husten, Dyspnoe (Luftnot in Ruhe oder unter Belastung) oder Leistungseinschränkungen. Allgemein findet sich bei vielen Patienten zudem beispielsweise eine ausgeprägte Fatigue (Ermüdungssyndrom), Schlafstörungen oder auch anhaltende Riech- und Schmeckstörungen.

Unterscheiden sich die einzelnen Virus-Varianten hinsichtlich möglicher Langzeitfolgen?

In der Tat scheinen sich die Ausprägungen als auch die Wahrscheinlichkeiten des Auftretens eines Long-Covid Syndroms in Abhängigkeit von den Virusvarianten zu unterscheiden.

Dies hat auch mit der Schwere der Infektion zu tun: Bei Menschen, welche aufgrund einer SARS-CoV2-Infektion beatmet werden mussten, ist die Wahrscheinlichkeit, 4 Wochen später noch Symptome zu haben, größer als bei jemandem, bei dem die Infektion glimpflich abgelaufen ist. Aber dennoch kann sogar eine asymptomatische SARS-CoV2-Infektion zu einem Post oder Long-Covid-Syndrom führen.

Kann auch die Omikron-Variante Long -Covid verursachen? Was ist darüber bekannt?

Eine kürzlich veröffentlichte Studie aus England zeigte, dass die Wahrscheinlichkeit eines Long-Covid-Syndroms nach einer Omikron-Infektion etwa halb so groß ist wie die nach einer Delta-Infektion.

Trotzdem fanden sich unter 56.003 Patienten nach einer Infektion mit der Omikron-Variante immerhin noch 4,5 Prozent nach 4 Wochen mit Symptomen im Sinne eines Long-Covid-Syndroms.

Hat sich mit Blick auf die Virus-Varianten eventuell die Long Covid-Symptomatik verlagert?

Am Anfang haben wir viele Patienten gesehen mit einer sehr stark eingeschränkten Lungenfunktion und dadurch bedingter Symptomatik. Aktuell sehen wir zwar immer noch viele Patienten, die subjektiv über Husten, Luftnot und einen Leistungsknick berichten, bei denen aber Herz- und Lungenfunktion größtenteils in Ordnung sind.

Verringert die Impfung das Risiko, an Long-Covid zu erkranken? Hat sie auf Long-Covid möglicherweise auch nachträglich noch einen positiven Einfluss?

Bei den Studien zur Zulassung der Impfstoffe hat Long-Covid noch keine Rolle gespielt.

Die Corona-Impfung schützt aber der „Zoe Covid Study“ zufolge offenbar auch vor Langzeitfolgen einer Infektion im Falle eines Impfdurchbruchs. Geimpfte Erwachsene, die eine SARS-CoV2-Infektion durchmachten, hatten in dieser großen Beobachtungsstudie ein um 47 Prozent geringeres Risiko, an Long-Covid zu erkranken.

Wie lange halten die Symptome an?

Das ist individuell sehr unterschiedlich und hängt von der Art und der Ausprägung der Symptomatik ab. Aus meiner persönlichen Erfahrung würde ich sagen: „Zeit heilt meist alle Wunden“, die Dauer ist jedoch oft nicht abschätzbar. Eine weltweite Analyse von 144 Millionen Patienten mit Long-Covid zeigte, dass nach 12 Monaten 85 Prozent wieder komplett symptomfrei waren.

Was kann die Medizin tun?

Leider noch zu wenig: Große kontrollierte Therapiestudien zur Behandlung von Long-Covid sind aktuell noch nicht verfügbar und aufgrund der großen Heterogenität in der Symptomatik und Ausprägung wahrscheinlich auch kurz- bis mittelfristig nicht zu erwarten.

Wir behelfen uns damit die Patienten symptomorientiert zu behandeln. Bei anhaltendem Husten zum Beispiel verordnen wir mitunter empirisch und analog zu den Empfehlungen bei postinfektiösem Husten ein inhalatives Cortisonpräparat, welches hier ebenfalls gute Effekte zu haben scheint. Bei körperlichen Leistungseinschränkungen schließen wir zunächst pulmonale oder kardiale Ursachen aus. Wenn sich keine organische Erkrankung als Ursache für die Leistungseinschränkung finden lässt, ist die Prognose in den meisten Fällen gut. Wie bei etlichen anderen Infektionskrankheiten bessert sich die Symptomatik im Laufe einiger Wochen. Unterstützend sollten hier rehabilitative

Maßnahmen erwogen werden. Viele Patienten profitieren außerordentlich von solch einer Post-Covid-Reha, deren Plätze leider sehr begrenzt sind.

So können Sie sich zur Veranstaltung anmelden

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 13. Juli, um 18.30 Uhr im FORUM Medienhaus, Hintern Brüdern 23, Braunschweig statt.

Die Eintrittskarten (2 bis 5 Euro) können in den Service-Centern der Braunschweiger Zeitung, der Konzertkasse in den Schloss-Arkaden Braunschweig, telefonisch unter (0531)16606 und unter www.konzertkasse.de/bz erworben werden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de